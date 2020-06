X-Men, Hugh Jackman: "Non avevo idea di quanto mi ci volesse per essere in forma per il film"

La star di X-Men, Hugh Jackman, confessa che all'epoca delle riprese non aveva idea di quanto tempo gli servisse per raggiungere la forma fisica necessaria per il ruolo di Wolverine.

Un potente Hugh Jackman emerge dalle acque in X-Men - Le origini: Wolverine

L'attore australiano ricorda che all'epoca non aveva ben chiara l'avventura in cui si stava imbarcando: "Ci sono un paio di fotogrammi in split screen in giro sul web che mostrano le differenze. Il primo giorno sul set dovevo togliermi la maglietta. Lì per lì Bryan Singer non mi ha detto niente, ma tempo dopo è venuto da me e mi ha detto, 'OK ti riprenderò da qui (dal collo in su) e terrò la camera bassa. Ricordo di aver guardato i fumetti, non li avevo mai letti prima, e di essermi chiesto 'Quando tempo mi ci vorrà per essere pronto per questo?' Mi hanno detto 'Inizieremo le riprese tra tre settimane.' Ricordo di aver pensato, 'Oh, tre settimane!!' Non avevo mai aumentato la massa muscolare per nessun lavoro. Ho pensato 'Credo di farcela in tre settimane se mi impegno.' No".

Dal momento che ci sono volute ben più di tre settimane per raggiungere il risultato richiesto dal ruolo di Logan/Wolverine, Hugh Jackman ha lavorato sì duramente sul suo fisico, ma la produzione ha usato anche altri espedienti:

"La scena che introduce il mio personaggio è stata spostata alla fine delle riprese. Mi ci sono voluti sei mesi. Quando ho girato Logan - The Wolverine ero anche più vecchio, avevo quasi 50 anni perciò mi ci è voluto ancora più tempo".

