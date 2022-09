X-Men, Giancarlo Esposito: "Interpreterò il Professor X se la Marvel lo vorrà"

Giancarlo Esposito ha recentemente rivelato di essere disposto ad interpretare il Professor X nel caso in cui la Marvel fosse decisa ad ingaggiarlo per il celebre ruolo del franchise di X-Men.

Giancarlo Esposito ha rivelato ulteriori dettagli sugli incontri che ha avuto con la Marvel sull'eventualità di interpretare il Professor X nei futuri capitoli della saga di X-Men: queste dichiarazioni arrivano dopo la sua partecipazione al D2 3expo della Disney e un'altra apparizione alla convention.

Esposito è da sempre uno dei preferiti dei fan, che avrebbero volto vederlo anche in altri celebri ruoli del Marvel Cinematic Universe come il Doctor Doom e Magneto. Sebbene la Marvel non fosse ancora pronta per approfondire la questione, durante una recente sessione di domande e risposte del Rose City Comic Con di Portland, in Oregon, Giancarlo ha dichiarato:

"Quando internet ha iniziato a riempirsi di una serie di fan-casting che mi avrebbero voluto bedere nel ruolo del professor X, la cosa è letteralmente esplosa e nel giro di pochi giorni ho dovuto chiedere alla mia agente di chiamare la Marvel per provare a spiegare quello che stava succedendo".

"Gli ho detto che non era soltanto una fantasia dei fan, ma che la cosa mi interessava sul serio. Da quanto ho capito però loro non sono ancora pronti per iniziare a parlare di casting per quel progetto: in ogni caso, io mi sono assicurato di fargli capire che, quando vorranno discuterne, io sono disposto a farlo", ha concluso Giancarlo Esposito.