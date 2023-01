X-Men, ecco i due mutanti che il produttore dei Marvel Studios vorrebbe portare nell'MCU

Dopo la comparsata di Charles Xavier (Patrick Stewart) in Doctor Strange 2 e vari riferimenti al mondo degli X-Men, i fan della Marvel sono pronti al loro ingresso ufficiale nell'MCU, soprattutto in vista di Avengers: Secret Wars.

Anche il produttore dei Marvel Studios Nate Moore è intervenuto sulla questione, rivelando i nomi dei due mutanti per cui ha già in mente delle grandi idee: "Ormai non è più un segreto di come gli X-Men stiano tornando a casa. Al momento è tutto ancora in fase molto embrionale, ma se pensate a personaggi come Tempesta e Alfiere, ragazzi.... avrei delle grandissime idee per loro".

Anche Kevin Feige si era espresso in passato sul futuro degli X-Men, senza specificare troppo, ma anticipando ai fan il loro arrivo nell'MCU.

Al momento gli occhi sono tutti puntati su Deadpool 3, in arrivo nel 2024. Il terzo capitolo sulle avventure del dissacrante mutante interpretato da Ryan Reynolds vedrà il ritorno dello Wolverine di Hugh Jackman, come anticipato dalla coppia di attori in un divertentissimo video sui social. Anche se si prevede che la maggior parte (se non la totalità) del film si svolgerà nell'Universo degli X-Men (e non nella continuity principale), Kevin Feige ha sottolineato come questo ci porti a un passo dal vedere finalmente gli X-Men insieme al resto degli eroi del Marvel Cinematic Universe.