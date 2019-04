X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner e Jessica Chastain a Parigi, tra passi di danza e sorrisi

X-Men: Dark Phoenix arriverà a giugno nei cinema di tutto il mondo, ma le protagoniste Sophie Turner e Jessica Chastain hanno incantato Parigi durante un evento organizzato per promuovere il cinecomic.

Le due attrici erano accompagnate da Michael Fassbender, interprete nel franchise di Magneto per la quarta volta, dal regista Simon Kinberg e dal produttore Hutch Parker.

La star della serie Il Trono di Spade è apparsa particolarmente in confidenza con Jessica Chastain che nel film sarà la villain chiamata Lilandra. La rivalità nella finzione non sembra aver alcun legame con la realtà e Sophie Turner si è divertita a posare con la nominata al premio Oscar improvvisando qualche passo di danza e godendosi la splendida giornata di sole e la location davvero suggestiva che ha permesso alle due star di avere alle proprie spalle l'iconica Tour Eiffel.

Ecco le immagini:

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey. La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

L'uscita italiana di X-Men: Dark Phoenix è fissata per il 6 giugno.