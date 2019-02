X-Files tornerà? David Duchovny parla del futuro della serie!

Lo scorso anno la stagione 11 di X-Files è stata annunciata come l'ultima della serie, soprattutto per l'addio di Gillian Anderson al ruolo di Dana Scully. Oggi, però, David Duchovny ha detto la sua sul futuro dello show storico, lasciando qualche porta aperta...

Durante un'intervista con la trasmissione americana This Morning, l'interprete di Fox Mulder ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo riflettere i fan di X-Files sulla flebile la possibilità di un seguito:

"Il finale della serie sembra il finale classico di molti show televisivi. Non so niente di nuovo, potrei mentirvi e inventarmi qualcosa, ma questa è la verità"

Le parole di David Duchovny vanno a scontrarsi un po' con le speranze del creatore Chris Carter sull'eventuale futuro della serie. In un'intervsta con Digital Spy, l'autore ha dichiarato:

"Penso che X-Files abbia di sicuro altro da dire, ci sono altre storie da raccontare, con o senza Gillian Anderson. Mi dispiace il suo abbandono, non ho mai considerato di portare avanti lo show senza di lei. Quindi è la fine? Diciamo che è la fine di qualcosa, non so ancora se è l'inizio di qualcos'altro. Ma sicuramente ci metteremo intorno a un tavolo e penseremo alla direzione da prendere ora."

La storia dell'undicesima stagione ha ripreso esattamente dal punto in cui si era fermata, con Mulder in fin di vita a causa del virus spartan, e uno dei fulcri narrativi è stato la ricerca del figlio dei protagonisti. Oltre a rivedere sul piccolo schermo alcuni personaggi storici come il direttore Skinner, l'Uomo che fuma e Monica Reyes, abbiamo visto alcune guest star nel cast, come Haley Joel Osment.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!