X Factor, Jake La Furia svela i messaggi mattutini di Achille Lauro: “Cucciolo mio, è il tuo giorno”

Ieri sera, 25 settembre, su Sky è andato in onda il terzo e ultimo appuntamento con le audizioni dei giovani talenti, che si sono presentati davanti al panel dei quattro giudici di X Factor: i confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, a cui si è aggiunta la new entry Francesco Gabbani. Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Giorgia ha guidato la serata con il suo stile elegante e la sua ironia. Achille e Jake sono stati protagonisti di un siparietto che ha conquistato il pubblico.

Achille Lauro e Jake La Furia protagonisti di un momento cult

Durante la puntata non sono mancati momenti di leggerezza che hanno divertito sia il pubblico in studio sia quello da casa, pronto a commentare in diretta sui social. Protagonisti di un simpatico scambio di battute sono stati proprio due giudici, Jake La Furia e Achille Lauro. Il rapper dei Club Dogo ha infatti rivelato un'abitudine molto particolare che lo lega al collega.

I messaggi mattutini: Da "Buongiorno sole" a "Sei la ragione della mia esistenza"

Jack ha raccontato che ogni mattina riceve dal cantante di Rolls Royce dei messaggi affettuosi e ironici. Tutto è nato quando Achille Lauro ha confidato: "Lo sapete che io tutte le mattine mando un messaggio a Jake, dicendo: 'Cucciolo mio, è il tuo giorno'?". Jake ha colto la palla al balzo e ha condiviso con il pubblico alcuni esempi.

X Factor: Jake La Furia

"Ieri alle 8.33 mi ha scritto un buongiorno con l'emoji del sole. Oggi invece: 'Sei la ragione della mia esistenza, senza di te questo programma non avrebbe alcun senso'". Il botta e risposta ha scatenato le risate dei presenti e Lauro ha poi aggiunto scherzando: "Inizio a mandarli a tutto il tavolo", riferendosi agli altri due compagni d'Avventura Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Le esibizioni che hanno convinto tutti e quattro i giudici di X Factor

La serata, però, è stata soprattutto dedicata ai talenti. Tra i concorrenti che hanno convinto tutti i giudici conquistando quattro sì ci sono stati Tommaso Vulpio, Roberta Scandurra (in arte Rob), Giuseppe Toma (Toma), Layana Orio, Alessandro Tomasi, i Kokomò, Caterina Ineichen, Vincenzo Viscardi e i Magazzeno. Grande entusiasmo anche per i Black Cats, band composta da Tommaso, Mathias, Davide e Ali, originario della Bulgaria, amici sin dai tempi del liceo. Un mix di talento e divertimento che ha reso l'ultima serata di audizioni adrenalinica, in attesa delle prossime fasi del programma.