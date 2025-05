X Factor ha trovato il sostituto di Manuel Agnelli? Come è composta la giuria della nuova edizione

Manuel Agnelli non tornerà a X Factor: la notizia circolava già da alcune settimane, lui, a domanda diretta di Alessandro Cattelan su Rai 2 aveva evitato una risposta chiara, ma ora sembra arrivata la conferma.

Il condizionale è d'obbligo, in mancanza di un nota ufficiale, ma, secondo Open, Sky avrebbe trovato il suo sostituto: Francesco Gabbani.

Chi saranno i giudici di X Factor nella prossima edizione

Il frontman degli Afterhours non è nuovo agli abbandoni quando si parla del talent musicale, l'aveva già fatto altre due volte, ma ora sembra che le motivazioni siano alquanto diverse. Voci non confermate hanno parlato di forti dissidi con Achille Lauro, che aveva a sua volta minacciato di lasciare (anche se per motivazioni diverse, dovendo organizzare il tour).

Incassato il no di Agnelli, Sky si è messa alla ricerca di un degno sostituto, andando a pescare direttamente da Sanremo (e in RAI), e pare averlo trovato in Francesco Gabbani.

Il cantautore toscano sarà dunque il quatro giudice della nuova edizione accanto ai confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.

Un graditissimo ritorno sarà anche quello di Giorgia come conduttrice, reduce da una stagione che l'ha vista cimentarsi con il ruolo per la prima volta, e con grande successo.

Francesco Gabbani e il passato da conduttore

Francesco Gabbani a Sanremo 2017

Con quattro album in studio all'attivo e due vittorie al Festival di Sanremo (nel 2016, tra i giovani, e nel 2017 con Occidentali's Karma), Francesco Gabbani è conosciuto soprattutto per la sua musica. Il nostro non è però nuovo alla televisione: nel 2021 e poi nel 2023 ha condotto, su Rai 1, due stagioni di Ci vuole un fiore, uno "show ecosostenibile", in cui il cantautore, pur con piglio leggero, insieme agli ospiti famosi, affrontava una tematica importante come quella ambientale.

Nell'anno in cui non è stato in TV, invece, Gabbani si è cimentato con il grande schermo, figurando nel cast de La donna per me di Marco Martani.

E non è nuovo neppure al palco di X Factor: nel 2023 è stato ospite della finale, in cui ha duettato con Il solito Dandy.