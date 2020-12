X Factor: Alessandro Cattelan annuncia l'addio al talent dopo 10 anni

Alessandro Cattelan dice addio a X Factor dopo 10 anni trascorsi alla conduzione del talent musicale di maggior successo nel nostro Paese. L'annuncio a sorpresa è arrivato questa sera durante la finale dell'edizione 2020.

L'anno non era stato dei più semplici per lui, risultato positivo al virus nei primi giorni di novembre, sostituito per due serate dalla vice Daniela Collu. Aveva tenuto compagnia al suo pubblico fedele anche da casa, attraverso un monitor e poi su Twitter, con la sua inconfondibile ironia, ma stasera ha sorpreso tutti, Alessandro Cattelan, annunciando che questa sofferta finale, per lui, sarebbe stata l'ultima.

Un po' commosso, lui che in questi anni ha stemperato tanti momenti di tensione tra giudici e concorrenti, ha dichiarato in diretta: "Per me è arrivato il momento di voltare pagina, questa è la mia ultima puntata di X Factor [...] Non lascio un programma ma una famiglia".

Ora tutti si chiedono quale sarà la prossima avventura di quello che viene spesso salutato come il più bravo e brillante tra i giovani conduttori. Del suo futuro a SKY dopo X Factor non si sa ancora molto, dovrebbe tornare con il programma che ha praticamente creato dal nulla, il suo #EPCC, ma da ormai un paio d'anni sono tante le voci che lo vorrebbero anche altrove, forse in RAI, e se non per l'intera stagione, almeno per la settimana più attesa della TV italiana: quella di Sanremo.