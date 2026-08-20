X Factor 2026: Irama ha già la pelle d'oca nel primo video ufficiale delle Auditions

Il prossimo 10 settembre Irama farà ufficialmente il suo debutto al tavolo di X Factor 2026, ma i fan non dovranno aspettare fino ad allora per dare un'occhiata alla prima prova da giudice dell'ex vincitore di Amici.

Sky ha infatti svelato il primo video registrato durante la fase di Auditions. Un promo della durata di un minuto che anticipa il grande ritorno in TV di Giorgia, per il terzo anno alla conduzione del talent, dei tre giudici che il pubblico conosce ormai bene, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. A cui si è aggiunto Irama, che ha preso il posto di Achille Lauro.

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Un'ovazione ha accolto l'ingresso di Giorgia e dei giudici, particolarmente buoni in questa clip, ma la nostra esperienza da spettatori di X Factor ci porta certamente a diffidare di tutte le lodi e i complimenti sperticati. Quando la gara entrerà nel vivo, i quattro dietro al tavolo non faranno sconti a nessuno, talenti e colleghi.

E Irama? C'è certamente molta curiosità intorno al suo esordio dall'altra parte della barricata, proprio lui che ha visto esplodere la propria fama grazie al talent di Maria De Filippi. E per essere uno più abituato al palco, come molti utenti hanno evidenziato nei commenti social al video, sembra che se la stia cavando piuttosto bene, tra rezioni divertite ed esibizioni "da pelle d'oca".

Per poter formulare un giudizio più compiuto, però, bisognerà attendere giovedì 10 settembre, quando la nuova stagione di X Factor aprirà i battenti in prima serata su Sky Uno, e in streaming su NOW.

Dalle Auditions ai Live Show, tre mesi di musica con X Factor

Come da tradizione, il percorso di X Factor inizierà con le Auditions, la fase in cui gli aspiranti concorrenti avranno la possibilità di presentarsi davanti ai giudici e conquistare un posto nella competizione. Dopo le prime selezioni (che abbiamo appena sbirciato grazie alla prima clip delle nuove puntate) arriveranno i Bootcamp e la Last Call, gli appuntamenti decisivi che permetteranno ai giudici di restringere progressivamente il numero dei partecipanti fino alla formazione delle squadre ufficiali.

Saranno 12 i concorrenti che accederanno ai Live Show, il cuore della gara. Da quel momento inizierà la fase più intensa della competizione, con esibizioni dal vivo, assegnazioni dei brani, eliminazioni e un percorso di crescita artistica che accompagnerà i protagonisti fino alla finale, che si svolgerà a dicembre a Milano, salvo ripensamenti della produzione.