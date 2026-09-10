X Factor 2026 al via su Sky e NOW: il calendario completo della nuova stagione

Dalle Auditions alla finale del 3 dicembre ad Assago: tutte le date delle selezioni, dei Live Show e gli appuntamenti da non perdere della nuova stagione

Si riparte: X Factor 2026 debutta stasera su Sky Uno alle 21:15 in punto (in streaming su NOW), dando ufficialmente il via al percorso che porterà alla formazione delle quattro squadre che ci accompagneranno fino alla fine.

Prima di arrivare ai Live Show, però, ci sono Auditions, Bootcamp e Last Call: un percorso di selezione che accompagnerà il pubblico per oltre un mese, giovedì dopo giovedì.

Alla conduzione torna Giorgia, per il terzo anno consecutivo, mentre al tavolo dei giudici ci sono Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, tutti confermati dalla passata stagione, insieme alla novità Irama, al suo debutto assoluto in giuria (che prende il posto che per due stagioni è stato di Achille Lauro).

X Factor 2026, il calendario completo con tutte le date

Il primo appuntamento è quello di stasera, giovedì 10 settembre, con le Auditions. Saranno tre le puntate dedicate alle prime esibizioni dei concorrenti, chiamati a conquistare almeno tre sì dai giudici per continuare il proprio percorso. A ottobre arriveranno invece i Bootcamp, seguiti dall'unica puntata di Last Call (lo spietato gioco delle sedie, per capirci), l'ultimo decisivo passaggio prima della formazione delle quattro squadre, con i 12 concorrenti che accederanno ai Live Show.

Auditions

10 settembre

17 settembre

24 settembre

Bootcamp

1 ottobre

8 ottobre

Last Call - 15 ottobre

Live Show

22 ottobre

29 ottobre

5 novembre

12 novembre

19 novembre

26 novembre

Finale - 3 dicembre

Dopo le sei puntate di Live Show, il percorso arriverà quindi al suo momento conclusivo il 3 dicembre, quando la finale si terrà all'Unipol Forum di Assago. È il ritorno a Milano dopo le ultime due finali disputate in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Dove vedere X Factor 2026 anche in chiaro

X Factor 2026 va in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW, con gli episodi disponibili anche on demand e su Sky Go. Per chi vuole seguire il programma in chiaro, le puntate arrivano anche su TV8, dal 15 settembre ogni martedì, e su Cielo, dal 16 settembre ogni mercoledì.

La nuova stagione parte quindi questa sera con le prime Auditions: il primo passo ufficiale verso la selezione dei 12 artisti che si contenderanno la vittoria a dicembre.