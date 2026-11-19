Ci siamo, uno dei momenti più attesi di ogni edizione è finalmente arrivato: la puntata degli inediti. Il quinto Live di X Factor 2026, in onda stasera su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15, è quello in cui i sette concorrenti ancora in gara presenteranno per la prima volta brani mai sentiti prima.

La seconda manche invece riporterà la puntata alla consuetudine delle cover, con brani di artisti italiani e internazionali che metteranno alla prova le capacità vocali e interpretative dei concorrenti rimasti in gara. A guidare i cantanti saranno ancora una volta i quattro giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, mentre alla conduzione ritroveremo Giorgia.

X Factor 2026, tutti i brani di giovedì 19 novembre

X Factor 2026: Le Distanze durante il primo Live

Il momento centrale della puntata sarà la presentazione dei sette inediti, uno per ciascun artista ancora in gara. I brani, disponibili su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte, rappresentano un passaggio importante nel percorso dei concorrenti all'interno dello show. Ecco cosa ascolteremo:

Giacomo Calò - "A un passo da" porta la firma di Giuliano Sangiorgi, autore sia del testo sia della musica

Teo Bok - "Believe Me" è stato scritto dallo stesso Teo Bok insieme ad Andres Recio. La musica è di Olmo Zucca, che ne ha curato anche la produzione insieme a Luca Pretolesi

Le Distanze - "Missione di soccorso" è stato scritto e composto dal trio insieme a Gianmarco Manilardi e OMÄR. La produzione è di Dani Galenda e Berry

Patrizia - "RIMAN", con testo in italiano e napoletano, è stato composto da Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione, insieme a Glosie (solo testo). La produzione è di Dani Galenda

Alex Fontana - "Vivian" è firmato dallo stesso Fontana insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo e Gianmarco Manilardi, che si occupa anche della produzione

camilla - "Solo noi" è un brano con testo di Riccardo Schiara e J4rk, mentre musica e produzione portano la firma di Giordano Colombo

** Mad-Dog** - "Pericolosa" è stato scritto dai quattro componenti del gruppo insieme ad Andrea Bonomo e Diego Caterbetti, in arte Naska. La musica è firmata anche da Giordano Colombo, che ha curato la produzione.

Al termine della prima manche, il concorrente meno votato andrà al ballottaggio insieme al meno votato della seconda manche.

Le cover della seconda manche

Dopo la presentazione degli inediti, il quinto Live proseguirà con una seconda manche dedicata alle cover. I sette artisti si confronteranno con brani molto diversi tra loro, spaziando dal pop internazionale al rock, passando per alcuni grandi classici della musica italiana.

X Factor 2026: Camilla durante il primo Live

Giacomo Calò - Lose Control di Teddy Swims , il successo internazionale che ha consacrato il cantante americano e che ha stabilito un record di permanenza nella classifica statunitense

Teo Bok - Always dei Bon Jovi , celebre power ballad del 1994 tra i brani più rappresentativi della discografia della band

Le Distanze - Il mondo di Jimmy Fontana , grande classico della musica italiana del 1965, con un arrangiamento firmato da Ennio Morricone

Patrizia - Listen di Beyoncé , intensa ballad che richiederà una prova vocale particolarmente impegnativa, soprattutto nel finale

Alex Fontana - Young and Beautiful di Lana Del Rey , brano dalle atmosfere cinematografiche inserito nella colonna sonora del film Il grande Gatsby di Baz Luhrmann

camilla - When We Were Young di Adele , uno dei pezzi più intensi e nostalgici dell'album 25 della cantautrice britannica

Mad-Dog - Psycho Killer dei Talking Heads, uno dei brani simbolo della band, riconoscibile per la celebre linea di basso

Al termine della seconda manche, il ballottaggio deciderà chi sarà ad abbandonare per sempre X Factor 2026 a un passo dalla semifinale

Chi sono gli ospiti del quinto Live di X Factor 2026

Sul palco tornerà Settembre, cantautore che ha mosso i primi passi proprio a X Factor. Nel 2025 ha conquistato il primo posto tra le Nuove Proposte a Sanremo con Vertebre, ottenendo anche numerosi riconoscimenti della critica e il Disco d'Oro. Dopo i singoli Due settimane e Lentiggini, l'artista si prepara inoltre a tornare dal vivo nei club italiani nel marzo 2027.

Ad aprire la serata sarà invece Artemas, cantautore britannico tra i nomi più interessanti della scena alt-pop. Il successo internazionale è arrivato nel 2024 con I like the way you kiss me, brano diventato virale e capace di superare 1,6 miliardi di streaming. L'artista ha totalizzato oltre 3,5 miliardi di ascolti globali e ottenuto una nomination ai BRIT Awards.