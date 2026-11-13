X Factor 2026, pagelle quarto Live: Paola Iezzi scorretta (3), Scraffs eliminati nella serata buona (7)

Le tre eliminazioni del quarto Live sono troppe da sopportare, per i nervi dei concorrenti ma soprattutto per quelli di alcuni giudici, che infatti danno il peggio di sè in una serata con tante assegnazioni sbagliate, nonostante fossero scontate

Non teme neppure la partita della nazionale di calcio, questo X Factor 2026, che con i suoi 831.000 spettatori e il 4,4% di share, vola più spedito che mai verso gli inediti della prossima settimana. Il merito, va detto, non è certo della capacità che il format ha di rinnovarsi, perché il quarto Live, la puntata ormai conosciuta come "Hell Factor" (ovvero quella che fa fuori più concorrenti), ha sempre lo stesso problema che il programma si ostina a non risolvere: è sempre la più cauta dal punto di vista delle assegnazioni. E quindi della gara.

Le nostre pagelle del 12 novembre

Il motivo è presto detto: tutti i giudici hanno paura di perdere due (o tre, come è capitato in questa edizione) concorrenti in una volta sola, quindi giocano in due modi: assegnando pezzi che difficilmente faranno uscire i concorrenti dalla zona di comfort (addirittura nella manche "giostra" sono brani che hanno già cantato, ma davvero?), roba che fa rimpiangere i tempi di quel genio sgangherato di Morgan o il coraggio punk di Manuel Agnelli.

E poi si lanciano in attacchi più o meno ingiustificabili verso i talenti delle squadre avversarie, ricordandoci la vera ragione per cui si chiama "Hell" Factor: le liti al tavolo, manco fosse una puntata qualunque del GF Vip.

Paola Iezzi - voto: 3

L'esempio più fulgido della serata di strategia scorretta. Ha una parola negativa per tutti, occhi al cielo ogni volta che un collega la contraddice, difficilmente lascia parlare quando i suoi concorrenti vengono (anche giustamente) criticati, frena la lingua biforcuta solo davanti ad Alex Fontana (e solo per l'opportunità di aderire al personaggio certamente più simpatico della "fontanella" costruito ad hoc nella clip).

Dà il peggio di sè quando è chiamata a giudicare Teo Bok, al quale sostanzialmente rinfaccia, senza giri di parole, di essere un professionista che ha calcato palchi ben più grandi rispetto ai suoi compagni d'avventura. La critica più assurda è francamente quella di aver imitato Justin Timberlake ma di non averlo fatto come lo farebbe lui. Se non è neppure necessario sprecare parole per l'assurdità dell'accusa, vale tuttavia la pena spendere invece qualche secondo su due questioni.

Anzitutto: se Teo Bok fosse davvero un professionista fatto e finito, come i giudici al tavolo e, perchè no, come Timberlake (che però gioca in un'altra categoria, e questo la Iezzi lo sa bene), allora non si sarebbe neppure presentato all'ennesimo talent.

In secondo luogo: è lì come concorrente perchè un regolamento gliel'ha permesso. Se Paola Iezzi ha qualcosa da ridire, allora avrebbe anzitutto potuto farlo prima, e poi avrebbe dovuto sottoporre la cosa alla produzione dello show, non al concorrente stesso. Decisione scorretta e inelegante.

Teo Bok - voto: 7-

Durante la giostra propone una versione un po' neomelodica, un po' principe Disney di Gianluca Grignani. Per fortuna si riprende sulle note di Can't Stop the Feeling!, dove ovviamente non solo canta, ma balla anche, vestito come Gabbani, accompagnato dal corpo di ballo.

E assai probabilmente è proprio per colpa di qualche passo un po' più audace e impegnativo che perde non solo per un attimo la concentrazione ma anche il respiro. A risentirne sono soprattutto i falsetti, e naturalmente tutta la performance generale, ma d'altronde nessuno può improvvisarsi Justin Timberlake perchè per essere (come) lui sono necessari anni e anni di studio e gavetta. Molti dei quali Bok ha già alle spalle, e infatti si vede.

Deve certamente perfezionare tecnica e coordinazione (e forse è a X Factor anche per quello?) ma questo ragazzo di 26 anni, che ogni giovedì porta uno show diverso su quel palco, è certamente la cosa più vicina a un performer completo che si sia vista sui nostri piccoli schermi da un po' di tempo a questa parte.

Su una cosa Paola Iezzi ha ragione: deve lavorare di più sulla riconoscibilità del timbro vocale, ma lui può farlo.

Giacomo calò - voto: 6,5

Sarà stata l'emozione, o la presenza della mamma all'X Factor Arena? Diciamo piuttosto che è sempre verso il 3°-4° Live che alcuni concorrenti cominciano a "mollare", solitamente i più emotivi, appunto, o i meno preparati a sopportare la tensione crescente.

Se nella prima manche finisce addirittura tra i più preferiti del pubblico, nella seconda stenta. Eppure All of Me di John Legend dovrebbe essere tra quei brani che uno con la sua precisione e la sua voce dovrebbe riuscire a fare a occhi chiusi e orecchie tappate.

Invece Giacomo è impreciso e insicuro, saranno state le critiche di Gabbani rispetto all'atteggiamento solo apparentemente aggressivo? Oppure, come si diceva, la tensione che comincia a essere troppa per uno ancora non avvezzo nè a grandi palchi nè a un grande pubblico? (X Factor è il programma più commentato via social della stagione, ci dicono i dati Sensemakers elaborati per Primaonline). Dilemmi che potrà sciogliere solo il prosieguo.

Scraffs - voto: 7 (eliminati)

Essere eliminati per primi nella serata della migliore esibizione ha qualcosa di fortemente ingiusto ma anche umoristico e glorioso. E forse questo finale col botto è la cosa più punk che in effetti questi ragazzi toscani dal cuore enorme siano riusciti, alla fine, a portare a X Factor.

E un'altra cosa buona c'è: Francesco Gabbani ha fatto appena in tempo a farceli ascoltare come li immaginavamo dalla prima volta, a proprio agio nel pop punk dei Green Day di American Idiot.

Questa volta il cantante non sbaglia, "Randal the Vandal" è imprendibile per la regia mentre salta sul pubblico e il suono è finalmente pieno (che ci siano trucchetti o meno, non vogliamo saperlo).

Una delle uscite di scena migliori dai tempi di Maneskin. E complimenti alle ginocchia.

Mad-Dog - voto: 6

Lodi sperticate per la prima performance in italiano di Renato? E allora voglio essere impopolare: meglio che continui a cantare in inglese, o altrimenti in sardo (a proposito, resta un grande demerito non aver proposto una cover dei Tazenda, loro che avrebbero potuto).

Scende la pioggia di Gianni Morandi insieme a Elenore dei Turtles è in effetti una di quelle scelte che avrebbero potuto affossare molti concorrenti (e infatti se ne comprende poco il motivo), e loro tutto sommato sono bravi ad arrivare fino in fondo precisi e convinti come sempre. Ma al quarto Live ci aspettiamo qualcosa in più, e qui, spiace dirlo, siamo ancora dalle parti della cover band.

Camilla - voto: 7

Dice che X Factor, arrivato nella sua vita tra capo e collo, è un po' come stare nuda in pubblico, ma la cosa non le dispiace. E allora forse Paola Iezzi e chi con lei dovrebbe approfittare un po' di più del fatto che Camilla sembri più aperta che mai all'idea di mettersi in gioco completamente.

Invece anche qui si preferisce andare sul sicuro, perchè questo è la scelta di Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio: tirare a campare per arrivare al prossimo Live.

Qualcosa però nel meccanismo perfetto si è inceppato: sarà la staticità estrema, saranno i virtuosisimi vocali meno precisi, ma la stella di Camilla ieri sera ha brillato con meno intensità.

Manu - voto: 4 (eliminato)

Aggiungere qualcosa a quanto già scritto nelle scorse settimane su questo ragazzo sembrava difficile, in fondo il giudizio (e i rimproveri, a lui ma soprattutto a chi l'ha portato ai Live) non è mai cambiato.

Poi Paola Iezzi ha sbloccato un nuovo livello assegnandogli Va bene, va bene così di Vasco Rossi, fornendo materiale a noi e a tutti per dire con maggiore convinzione che Manu è ancora troppo acerbo per qualunque palco, e che certamente il suo habitat non è X Factor. Ieri sera, fortunatamente, l'ha capito anche il pubblico votante.

Alìa - voto: 6,5 (eliminata al ballottaggio)

L'errore madornale non è stato affidarle La rondine di Mango per la seconda manche, ma dirle di cantarla come fece Angelina Mango durante l'edizione di Sanremo che poi vinse. Ovvero chiederle di restituire una performance che, per una serie di ragioni ben note, sarà irripetibile.

Il bello è che lei fa quel che può, ci mette anche quell'emotività che spesso nasconde e il solito talento vocale. Ma stavolta non basta, perchè non può bastare. Il pubblico, com'era prevedibile, la spinge verso il ballottaggio con Le Distanze, i due giudici che avrebbero potuto salvarla decidono di non farlo. Innescato il tilt, stratagemma senza coraggio, il televoto spedisce a casa una delle migliori concorrenti dell'intera edizione, al di là dei singoli voti e delle singole performance.

Alex Fontana - voto 10

Quando il gioco si fa duro, è ora di giocare a carte scoperte. Non serve essere fontanine, fontanelle o fontanone per riconoscere che, al netto di voci potenti e di bei faccini, è lui il concorrente più a fuoco di questo X Factor 2026, ed è lui il solo a possedere un'allure internazionale (oltre a Teo Bok, che però internazionale già lo è anche solo per genetica).

Alzi la mano chi, fin dalla prima sorprendente esibizione, ha immaginato ancora e ancora una sua cover dei Doors. Alzi la mano chi da ieri sera sta ancora riascoltando la sua versione "brit" di Maggie M'Gill (che non è neppure uno dei pezzi migliori cantanti da Jim Morrison).

Alex Fontana resta ormai l'unica speranza di Jake La Furia in questa edizione, ma d'altrode al tavolo da gioco non è tanto importante avere tante carte in mano, quanto avere quella giusta.

Patrizia - voto: 9,5

I bookmakers ci avvertono da settimana: la finale sarà un derby tutto campano tra lei e Fontana, pur avendo caratteristiche vocali completamente differenti.

E quelle di Patrizia ormai le conosciamo bene. Così tanto che potevamo già sentirla sulle note di And I Am Telling You I'm Not Going ancora prima che iniziasse la diretta.

Se non per qualche imprecisione (e per il fatto che in effetti la sua versione è troppo simile a quella di Jennifer Hudson), le attese sono state completamente soddisfatte dalla performance. Con aggiunta piuttosto superflua dei ballerini: dopo poche note la voce e la presenza di Patrizia avevano già preso pieno possesso del palco e dell'intera Arena, facendoci dimenticare di tutto il resto.

Le Distanze - voto: 5,5

Il quarto Live è forse troppo tardi per un'ammissione? Credo che questo gruppo ci abbia fregati un po' tutti, migliaia di spettatori abbindolati con fascino e teatralità. Dopo una serie di performance altalenanti, ieri sera ci siamo trovati di fronte all'ennesimo dilemma. Welcome to the Black Parade dei My Chemical Romance non è stata una gran prova, diciamolo, nonostante gli sforzi di Irama che ha provato a tenere le redini ben salde questa volta. Troppe imprecisioni, a cominciare da quelle con l'inglese, per poterli perdonare, in un momento della gara in cui ormai i concorrenti "deboli" sono finiti.

Giusta, quindi, la decisione di mandarli al ballottaggio. Dove, però, hanno ancora di nuovo compiuto la magia, con Bruno Lauzi. E così ci siamo ritrovati ancora una volta gabbati, noi e la povera Alìa, che ha dovuto cedere l'ultimo posto rimasto per gli inediti. Che saranno la loro ultima chance a X Factor, prima di tornare, necessariamente, a studiare.