X Factor 2024, una mattinata con la vincitrice Mimì: "Un'esperienza surreale"

X Factor 2024, il talent prodotto da Sky Italia e Fremantle, è giunto al termine dopo una finale intensa che ha visto per la prima volta lo show uscire dalle mura di un'arena per arrivare in una delle piazze italiane più famose: Piazza del Plebiscito a Napoli. Ed è stata proprio l'esperienza della piazza e il calore del pubblico a far da padrone per l'intera serata che ha visto Les Votives, Mimì, I PATAGARRI e Lorenzo Salvetti riproporre i loro cavalli di battaglia oltre che i loro inediti. E tra giudici infreddoliti e grandi ospiti: la star del pop britannico Robbie Williams, Gigi D'Alessio e Antonino Cannavacciuolo, lo spettacolo è proseguito spedito fino all'emozionante proclamazione di Mimì come vincitrice di questa edizione.

Mimì insieme al suo giudice Manuel Agnelli

La giovane artista di soli 17 anni ha saputo tenere egregiamente un palco così grande dimostrando non solo di avere una voce incredibile ma anche una presenza scenica notevole che ha maturato e affinato nel corso delle varie serate. Durante la conferenza finale, infatti, alla quale hanno partecipato tutti i finalisti si è parlato anche di questo: della loro crescita artistica, del futuro ma anche dell'affiatamento che hanno dimostrato.

Una vittoria inattesa per Mimì

"È stata un'esperienza surreale, un colpo di adrenalina assurdo. Poi è stato bello festeggiare con tutti loro, ci siamo sostenuti, siamo una famiglia. È incredibile dire che a diciassette anni ho potuto cantare in una piazza così." Sono queste le prime parole con le quali Mimì ha risposto alle domande di rito iniziali, affermando poi: "Non me l'aspettavo proprio la vittoria, sono stata in una casa con musicisti incredibili e le jam session che facevamo erano pazzesche. Forse ho cantato così bene proprio perché pensavo vincesse qualcun altro. Nel futuro vorrei esprimere me stessa al cento per cento e vorrei creare una bella community che mi segue. Dedico questa vittoria ai miei genitori che sono stati i primi a spronarmi, sono grata per avere accanto persone che mi amano per quello che sono."

Sul suo inedito, poi ha raccontato che per lei è stato una sorpresa: "Non sapevo che madame mi avesse scritto scritto il brano e quando Manuel me lo ha detto è stata una cosa assurda! Oltre alla mia voce volevo dare spazio alla musicalità di un pezzo e con quel brano ci sono riuscita." E parlando del suo giudice Mimì dice: "Il mio rapporto con Manuel è stato figo, non mi sarei aspettata di raggiungere una balance così forte: è una persona empatica, simpatica ma che non intimorisce."

Diverse novità nel prossimo futuro

Anche gli altri finalisti, tutti appartenenti alla squadra di Achille Lauro, sembrano avere le idee chiare. I PATAGARRI, infatti per quanto riguarda il futuro e la notorietà raggiunta con lo show dicono: "Più che la notorietà ci interessa fare musica, vivere di musica. La notorietà deve essere solo un mezzo per farci fare belle cose, per farci fare musica. Usciranno cose a breve, stiamo già lavorando, abbiamo iniziato a lavorarci nel loft, quindi restate sintonizzati e scoprirete tutto."

Lorenzo Salvetti sul palco di X Factor 2024

Lorenzo Salvetti, anche lui giovanissimo ha detto di avere bene in mente cosa fare nel prossimo futuro, sicuro che il suo giudice non lo abbandonerà: "Per me era già un obiettivo arrivare in finale e cantare in una piazza così importante. Sul mio percorso ho abbastanza le idee chiare: avrò bisogno di un team e persone che mi aiutano perché sono nuovo in questo mondo. Lauro ci ha detto che ci aiuterà, lui è stato in loft con me tre ore in più per sistemare il mio inedito e penso non ci abbandonerà."