X Factor 2025, lo sfogo di Sakina Sanogoh: "Derisa da Paola Iezzi, hanno solo usato la mia storia"

L'avventura di Sakina Sanogoh a X Factor 2025 si è conclusa lo scorso giovedì alle Last Call: Paola Iezzi, che l'aveva fortemente voluta dopo i Bootcamp, non l'ha ritenuta ancora pronta per qualcosa di più. Sakina però aveva fatto già parlare molto di sè, durante la fase precedente, per una risposta apparsa piuttosto sgarbata.

Oggi però è proprio Sakina a rompere il silenzio per dar voce alla sua versione dei fatti. In un'intervista a Fanpage.it l'ex concorrente si è scagliata contro il talent, accusando gli autori di aver solo usato la sua storia, i montatori di avere tagliato la conversazione dei Bootcamp solo per far passare lei per quella arrogante. Ma c'è di più, perchè la giovane afferma di essersi sentita derisa da Paola Iezzi.

X Factor, la verità di Sakina Sanogoh

L'episodio chiave del percorso di Sakina a X Factor sta nel confronto con Paola Iezzi sul palco dei Bootcamp. La concorrente originaria della Costa d'Avorio ha rivelato di aver spiegato ai giudici di non aver potuto studiare adeguatamente i brani assegnati dalla redazione a causa di un grave problema familiare che l'aveva costretta a recarsi in Sardegna, dove vive il padre di sua figlia. Questa parte del racconto, però, è stata completamente cancellata dalla puntata andata in onda.

"Hanno tagliato una parte di confronto che ho avuto con Paola Iezzi" ha dichiarato Sakina. La risposta ascoltata in TV, dunque, sarebbe stata preceduta da una spiegazione sul problema che l'ha costretta a non prepararsi adeguatamente. "Le ho detto perché non avevo potuto studiare i brani che mi avevano assegnato, che avevo avuto un problema a casa. Sono dovuta andare in Sardegna, dal padre di mia figlia. Ho parlato sul palco di cosa mi era successo, e Achille Lauro mi ha anche detto "Menomale che non sei andata lì in vacanza". Io ho risposto che era una questione importante, ma che mi sarebbe piaciuto impegnarmi di più ad X Factor, per andare avanti e fare sempre meglio. Paola, allora, è stata un po' provocatoria con quella affermazione, anche perché i brani non li scegliamo noi concorrenti".

Dalle parole di Sakina, dunque, si scopre anche che, dopo le Audizioni, non sono i concorrenti a scegliere liberamente i pezzi che poi porteranno sul palco. Sono gli stessi autori a consegnare una lista di canzoni, i giovani talenti dovranno poi mandare dei piccoli video con ciascuna performance, solo dopo viene effettivamente scelto il pezzo che il pubblico ascolterà in puntata.

Perchè Sakina si è sentita derisa da Paola Iezzi?

La giovane artista ha confessato anche di essersi sentita "derisa" dalla giudice, che, in un momento successivo, avrebbe persino rivolto ad altri concorrenti la battuta: "Ah, anche tu sei stata in Sardegna".

La manipolazione del racconto non avrebbe riguardato solo la puntata dei Bootcamp ma anche quella delle Audizioni. Sakina ha rivelato a Fanpage.it che, subito dopo i quattro "sì", sul palco sarebbe salito il padre, mai visto prima, venuto dalla Germania. Un momento di forte impatto emotivo, creato dal programma, che lo stesso programma ha però deciso di tagliare. Questa decisione l'ha portata a una riflessione: "Hanno usato la mia storia", sostenendo che X Factor avrebbe quindi solo sfruttato il suo vissuto senza tutelarla, per poi mandare in onda solo ciò che c'era stato di controverso.

La scelta dello show ha avuto come conseguenza, per Sakina, una pioggia di insulti ricevuti via social: "Critiche orribili, anche del tipo 'Quando prendi il barcone?', 'In Italia ci vuole umiltà'. Essendo scura, si va sempre a finire su quei discorsi. Mi dispiace, ed è triste perché alcune sono scritte da donne". Eppure, dice lei, qualcuno sa la verità, come alcuni dei concorrenti, che hanno preso le sue difese sotto i commenti, o come tante persone tra il pubblico presente al teatro RePower.

Non resta che attendere, se ci sarà, la risposta della controparte.