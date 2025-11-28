X Factor 2025, Delia racconta il suo dolore attraverso la musica: "Per anni ho subito violenza psicologica"

La cantante siciliana racconta anni di violenza psicologica prima di cantare 'Sei bellissima' di Loredana Bertè, conquistando standing ovation e applausi dei giudici.

Durante la semifinale di X Factor 2025, andata in onda giovedì 27 novembre, Delia ha conquistato il pubblico con una performance intensa e profondamente personale. Prima di cantare Sei bellissima di Loredana Bertè, la giovane cantante siciliana ha condiviso un racconto molto intimo, rivelando di aver vissuto anni di violenza psicologica, un'esperienza che ha definito una ferita ancora aperta. Le sue parole hanno aggiunto autenticità all'esibizione, trasformando il momento in uno dei più toccanti della serata, sia per il pubblico in sala sia per gli spettatori da casa.

Il racconto di Delia prima dell'esibizione e il significato di Sei bellissima

Nella seconda manche della semifinale, la giovane artista ha spiegato perché la canzone di Bertè abbia per lei un significato speciale. "Per anni ho subito violenza psicologica. Mi accontentavo e subivo", ha raccontato Delia, sottolineando che quelle esperienze lasciano segni indelebili: "Sono ferite che, quando le guardi, non hanno ancora una cicatrice".

Standing ovation e reazioni dei giudici

La cantante ha dedicato la canzone a sé stessa, alla ragazza che era in passato, trasformando la sua esibizione in un momento di liberazione e di forza emotiva. L'esibizione di Delia ha ricevuto una standing ovation dalla X Factor Arena, con il pubblico visibilmente commosso. I giudici non hanno nascosto la loro emozione.

X Factor 2025 - Delia Buglisi

Paola Iezzi le ha detto, "Hai emozionato tutti, ho ancora la pelle d'oca. Mi auguro che le persone ti ascoltino, perché hai tanto da dire e tanto da offrire come musicista". Anche il suo coach Jack La Furia ha elogiato la crescita e la maturità artistica della sua allieva, sottolineando come il percorso di Delia nel talent show sia stato segnato da determinazione e talento.

Chi sono i finalisti di X Factor 2025

Nel corso della serata sono stati scelti i quattro artisti che si esibiranno in finale il 4 dicembre a Napoli in Piazza del Plebiscito: Rob, Delia, PierC e eroCaddeo. La serata, condotta ovviamente da Giorgia, avrà come ospite d'onore Laura Pausini. Al tavolo della giuria ci saranno i quattro giudici di questa edizione: Achille Lauro, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia.