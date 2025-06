X Factor 2025: chi è stato scartato dalla giuria e chi ha detto "no" nonostante le cifre? Svelati i provini

Francesco Gabbani entra nella giuria di X Factor, ma non era l'unico in lizza: il dietro le quinte dei provini rivela bocciature eccellenti e un no rumoroso.

Chi pensava che la giuria di X Factor sarebbe rimasta intatta dopo il boom della scorsa stagione, ha dovuto presto ricredersi. Con l'uscita di scena di Manuel Agnelli, ufficializzata settimane fa da Sky dopo mesi di gossip (e presunti attriti con Achille Lauro), si è aperta la caccia al sostituto perfetto. E a quanto pare, dietro la scelta di Francesco Gabbani - ormai certa - si nasconde una vera e propria gara tra big della musica italiana.

Un posto ambito da molti, ma non tutti hanno l'X Factor

Come svelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, due dei candidati scartati dalle selezioni per la giuria di X Factor 2025 sono nomi che fanno rumore: Gazzelle, uno degli indie più amati, e Dardust, produttore di hit stellari (da Soldi a Andromeda). Il motivo? Secondo quanto riportato, i due "non hanno l'X Factor". La selezione che ha portato alla sostituzione di Manuel Agnelli con Francesco Gabbani, quindi, è stata spietata. A spuntarla è stato il cantautore di Occidentali's Karma, che ha convinto i dirigenti con il suo carisma e la sua visione musicale.

Salmo rifiuta un milione di euro: "Ho fatto il provino, ma ho mollato"

E se per qualcuno il no è arrivato dalla produzione, c'è anche chi il no lo ha detto per primo (ma dopo aver tirato la corda). È il caso di Salmo, che ha raccontato di aver sostenuto un provino andato benissimo, tanto da ricevere un'offerta da capogiro: "Mi volevano dare tanti soldi. Io ho anche un po' giocato al rialzo perché ho detto 'se mi dai questo vengo', poi sono arrivato fino a un milione e poi alla fine ho mollato tutto. Ero impegnato con la serie tv". Altro che crisi del mercato musicale. O della televisione, per meglio dire.

Nuova giuria al completo, ma il pubblico approverà?

Con Gabbani al fianco di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, la nuova giuria di X Factor è pronta a debuttare. Le registrazioni delle Audizioni sono già iniziate all'Allianz Cloud di Milano e l'attesa per la nuova stagione del talent musicale è alle stelle.