X Factor 2024 ha una nuova giuria da urlo e una nuova conduttrice: l'annuncio di Sky

X Factor 2024 comincia a svelare le sue carte. Dopo settimane di voci sul passaggio del format ad altra rete, l'annuncio ufficiale di Sky ha messo a tacere ogni gossip. Anche rispetto alla giuria e alla conduttrice, confermando in questo caso quanto vi avevamo già anticipato.

Chi sono i nuovi giudici di X Factor

Dopo un'ultima edizione turbolenta e non sempre a fuoco sui concorrenti, X Factor rivoluziona (per fortuna!) il tavolo dei giudici. Intanto riportando a casa uno dei più amati tra tutte le edizioni del talent, Manuel Agnelli, e poi affiancandogli dei compagni d'avventura di prima grandezza: Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Saranno loro a dover ascoltare i concorrenti e scegliere chi portare avanti fino agli ambitissimi Live.

Nel nuovo X Factor, insomma, c'è spazio per tutti i generi e per tutti gli artisti. Si va dal rock di Agnelli al pop patinato di Paola Iezzi (qui senza Chiara), dal rap dei Club Dogo con Jake La Furia fino al trap-pop di Achille Lauro.

Sicuramente una leggera inversione di tendenza rispetto alle ultime due edizioni, molto più sbilanciate verso il pop-rap (con Fedez e Dargen D'Amico). E lo è anche rispetto a edizioni precedenti, con nomi in giuria meno "famosi" (si pensi al caso Hell Raton).

La conduttrice

Il comunicato di Sky annuncia anche un'altra importante novità: dopo Ludovico Tersigni e Francesca Michielin, sarà Giorgia a cimentarsi alla conduzione dello show. Una prima volta per la cantante romana che, dopo aver accompagnato (con grande successo) Amadeus in una delle serate di Sanremo 2023, esordirà alla guida in solitaria. Toccherà a lei accompagnare i concorrenti, dalle Auditions fino alla finale, e smorzare i toni dei giudici spesso pronti a surriscaldarsi.

Nel frattempo lo show si prepara alle registrazioni delle prime Audizioni, che prenderanno il via giovedì 6 e venerdì 7 giugno all'Allianz Cloud di Milano.

X Factor 2024 andrà in onda da settembre su Sky Uno e in streaming solo su NOW.