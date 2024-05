X Factor 2024 cambia tutti i giudici e i nomi (ancora non confermati) sono clamorosi

Stando alle indiscrezioni, Sky avrebbe scelto i nomi dei giudici per X Factor 2024 e, tra grandi ritorni e grandi rilanci, ci sarebbe anche una nome clamoroso per la conduzione.

X Factor 2024 cambia tutte le carte in tavola e rinnova completamente i suoi giudici: Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, stando alle indiscrezioni pubblicate da FqMagazine, sono pronti a prendere il posto di Fedez e compagni. Dopo la cacciata in corsa di Morgan, d'altronde, e l'addio annunciato di Dargen D'Amico, restava ben poco da salvare della precedente giuria.

Le novità, stando a quanto riportato nell'articolo di Giuseppe Candela, non sarebbero finite perchè non dovrebbe tornare neppure Francesca Michielin in qualità di conduttrice. Al suo posto sarebbe pronta Giorgia, che tornerebbe nei panni che aveva già vestito, con buoni risultati, a Sanremo. Manca l'ufficialità, come si diceva, ma potrebbe non tardare ad arrivare considerando che il casting è già aperto e che il talent tornerà a settembre.

Se confermata, quella con il grande ritorno di Manuel Agnelli, il rilancio di Achille Lauro, il rapper Jake La Furia e una Paola Iezzi alla prese con una seconda giovinezza musicale, sarebbe una giuria quasi da sogno per i fan del talent. Soprattutto dopo la tiepida prova della precedente, che aveva perso a metà della gara il solo elemento - Morgan - in grado di regalare competenza musicale (d'altronde la musica è sempre al centro, no?) e spettacolo (che piaccia o no).

Ci sono ancora, però, molti nodi da sciogliere: solo ieri un articolo apparso su MowMag annunciava il nome di Achille Lauro ma solo come giudice a partire dal 2025, anno in cui, si vocifera da qualche giorno dopo un'indiscrezione di BubinoBlog, il talent dovrebbe passare nella mani di Discovery e approdare sul Nove, con la conduzione di Amadeus (per il 2024 i diritti appartengono a Sky). Sempre nel 2025, pare ci sia già una trattativa in corso tra il manager Ferdinando Salzano (che al momento sta seguendo Amadeus dopo l'addio a Lucio Presta) e il rapper Lazza, che proprio Amadeus aveva portato per la prima volta sul palco di Sanremo nel 2023.