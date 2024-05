X Factor su Nove con la conduzione di Amadeus?

Le prossime settimane saranno caratterizzate dagli ultimi casting per X Factor prodotto da Sky. Con la diciottesima edizione, il talent show dirà addio all'emittente satellitare. Il programma, precedentemente trasmesso su Rai 2 dal 2008 al 2010, secondo le indiscrezioni di BubinoBlog si trasferirà su Nove, con Amadeus alla conduzione.

Le nuove prospettive di X Factor con il gruppo Discovery

Il passaggio dell'ex direttore artistico di Sanremo al gruppo Discovery ha aperto nuove prospettive nel panorama televisivo. Recentemente, è emerso che la Rai non ha rinnovato il contratto con Banijay, la casa di produzione de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus. Questa 'dimenticanza' ha dato l'opportunità al gruppo statunitense di lanciare un'asta per strappare all'azienda di Viale Mazzini uno dei due programmi che animano l'access prime time di Rai 1.

Ora, secondo le ultime indiscrezioni, Discovery vorrebbe affidare ad Amadeus la conduzione di X Factor, puntando a riorganizzare il talent show che nelle ultime stagioni ha mostrato diversi segni di declino. BubinoBlog riporta: "X Factor si prepara a trasferirsi su Nove nella stagione 2025/2026. L'edizione della prossima stagione sarà dunque l'ultima targata Sky."

Intanto, per la stagione 2024/2025, Francesca Michielin resterà alla guida del talent show per il terzo anno consecutivo. In precedenza, Ludovico Tersigni aveva condotto il programma; l'attore, noto per il suo ruolo in Skam Italia, ha da poco pubblicato il suo romanzo "Ci vediamo oltre l'orizzonte".

Per quanto riguarda i giudici, sembra confermata l'assenza di Dargen D'Amico. Alla fine della scorsa stagione, il cantante aveva dichiarato che quella sarebbe stata la sua ultima partecipazione a X Factor, a meno che la produzione non lo convinca a rimanere un altro anno, in vista della grande rivoluzione di Discovery e Amadeus.