X Factor 2023, Sarafine e i finalisti si raccontano dopo l’ultimo live

Si è conclusa una delle edizioni più turbolente di X Factor: lo show dedicato alla musica e ai nuovi talenti di Sky e Fremantle ha infatti avuto quest'anno un corso piuttosto travagliato che ha portato all'allontanamento di Morgan come giudice. La musica però è rimasta sempre elemento centrale di un percorso che ha portato 4 concorrenti a giocarsi il tutto per tutto in una finale all'insegna della competizione ma sopratutto della coesione tra gli artisti in gioco. Maria Tomba, Sarafine, Stunt Pilots e Il Solito Dandy sono stati protagonisti del live conclusivo di questa edizione: una serie di manche che hanno avuto lo scopo di riassumere il loro percorso.

X Factor 2023: gli Stunt Pilots con Omar Pedrini

Per rompere il ghiaccio e la tensione la gara prevedeva una prima esibizione basata su medley delle cover più riuscite eseguite dai concorrenti, seguita poi dal momento duetti durante il quale Miss Keta, Omar Pedrini, Francesco Gabbani e gli Ofenbach hanno accompagnato i ragazzi su pezzi celebri e iconici. Ultima manche è stata poi quella degli inediti, sguardo al futuro e ultima occasione per convincere il pubblico a casa a votare. Vincitrice di questa edizione è Sarafine, aka Sara Sorrenti, cantautrice e produttrice calabrese che ha portato la musica elettronica sul palco di X Factor 2023.

Chi è Sarafine

X Factor 2023: la proclamazione della vincitrice

"Ieri sera è andata benissimo, abbiamo gioito, abbiamo un po' bevuto e di quello che è accaduto non ce ne siamo quasi resi conto." Ha esordito così la musicista cercando di esprimere la gioia e i festeggiamenti che sono giustamente seguiti alla finale. Reduce da un drastico cambio di vita, Sarafine è divenuta il simbolo dell'importanza di seguire le proprie passioni: "Ho studiato Economia aziendale a Cosenza, ma come molti non avevo chiaro cosa fare nella vita, ho ascoltato i miei genitori ma non sono mai stata convinta del mio percorso di studi. Sono riuscita a superare triennale e specialistica, ho mandato curriculum ma era un periodo difficile, non si trovava lavoro, quindi sono partita per Londra con lo scopo di imparare l'inglese. Sono tornata in Italia, ho lavorato in un centro commerciale, poi nel 2016 sono andata in Lussumburgo, ho fatto un master lì, ho lavorato in una società di consulenza, poi mi sono trasferita a Bruxelle e mi occupavo sempre di transfer pricing. Il lavoro però non mi soddisfaceva, mi serviva per avere una stabilità economica. Nel 2020 ho iniziato a comprare un po' di strumenti elettronici, mi sono iscritta ad un corso di produzione per Ableton e facevo piccoli video su Instagram. A quel punto ho chiuso con la vecchia vita, ho lasciato il lavoro col sostegno dei miei colleghi e dopo poco ho deciso di partecipare ad X Factor dove ho sentito fin dai pre casting che era la strada giusta."

X Factor 2023: Sarafine vincitrice dello show

L'artista e produttrice ha poi aggiunto: "Non mi sento paladina di una generazione e quello che ho vissuto io è qualcosa che dal punto di vista culturale hanno passato tanti miei coetanei. Io a volte non capivo perché dalla Calabria ero in Lussemburgo a fare meeting. All'inizio credevo di essere l'unica a provare quelle sensazioni ma poi ho scoperto che c'era tanta gente che provava le mie stesse cose e non mi sono sentita sola. Se questo fa commuovere qualcuno solo felice e mi sento piena di affetto. Bisogna lavorare tantissimo, credere in se stessi. Se uno ha un'intuizione per quello che è il suo talento deve investirci. Ho avuto un'intuizione ma ero carente su tante cose quindi ho deciso di lavorarci. Lavorarci e studiare."

Il lascito di X Factor

X Factor 2023: i finalisti

Questa esperienza si è però rivelata preziosa anche per gli altri concorrenti poiché, oltre ad essere stato un percorso sicuramente formativo, ha rappresentato una buona vetrina per far conoscere il proprio stile e le proprie capacità. Il Solito Dandy ha parlato della consapevolezza acquisita grazie ad X Factor 2023: "Dopo questo percorso sono una persona meno impaurita. Prima ero un commesso di abbigliamento e tornavo a casa distrutto e ora sono fiero di me, sto facendo ciò che amo."

X Factor 2023: Maria Tomba durante la finale

Anche Maria Tomba ha parlato della sua scelta di dedicarsi completamente alla musica: "Sono più consapevole a livello umano e artistico. Ho fatto la rinuncia agli studi all'università per fare questo percorso e quindi questo show mi ha dato il coraggio di seguire i miei sogni!"

Gli Stunt Pilots, proprio come gli altri sono apparsi molto determinati, rivelando un approccio quasi scientifico fatto di obiettivi: "Abbiamo imparato a porci degli obbiettivi. Ad inizio anno avevamo deciso che saremmo andati a Berlino, in Tahilandia e X Factor e alla fine abbiamo fatto tutto."