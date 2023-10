X Factor 2023: chi sono i 12 concorrenti dei Live

Angelica - Romana, 20 anni, con un passato come cameriera e operaia, Angelica (che di cognome fa Bove) ha iniziato a cantare - stando a quel che dice lei stessa - "nella vasca da bagno". Dice di non aver mai cantato in pubblico perché gelosa della sua voce toccante e dolce. La sua storia è molto delicata, lei stessa l'ha solo accennata sul palco senza scendere troppo nei dettagli. Il suo obiettivo è lavorare con le emozioni più intense, usando la musica come mezzo di espressione, ispirandosi allo spirito soul.

Matteo Alieno - Classe 1998, di Roma, è autore, musicista polistrumentista, producer. All'anagrafe Matteo Pierotti, si presenta come un ragazzo di un'altra epoca, un po' impacciato e timido, e la musica è l'unico "gioco" in cui si sente completamente a suo agio. Per le sue canzoni si ispira alla musica italiana e a quella inglese, ma anche al cinema di Massimo Troisi. Inizia a conoscere la musica all'età di 6 anni: ora scrive come pensa e canta come parla. Pubblica i suoi primi singoli nel 2019; la sua canzone "Non Mi ricordo" entra tra i vincitori del "Primo Maggio Next 2020"; a ottobre 2020 pubblica il suo primo album "Astronave"; a dicembre 2022 esce il disco "ALIENI".