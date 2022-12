X Factor 2022: le foto degli ospiti e dei vincitori della finale

Ieri, 8 dicembre, si è concluso X Factor 2022: il talent show ha visto trionfare i Santi Francesi del roster di Rkomi. Ecco le foto della serata in cui Alessandro De Santis e Mario Francese hanno avuto la meglio su Beatrice Quinta, Linda e Tropea.

"Non sappiamo come ringraziare tutte le persone che sono vicino a noi, e sono state vicine a noi in questi mesi. Non sappiamo cosa dire, siamo felicissimi", hanno detto i vincitori subito dopo la proclamazione.

X Factor 2022: i Santi Francesi, vincitori di questa edizione, con Francesca Michielin

Durante la finale, I Santi Francesi si sono esibiti in duetto insieme a Francesca Michielin sulle note di California dei Phantom Planet e un medley con i brani più significativi del loro percorso che ha entusiasmato il pubblico presente al Forum.

X Factor 2022: Francesca Michielin con i Santi Francesi

La serata è stata aperta dai Meduza, il trio composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio

X Factor 2022: un'immagine dalla finale al Forum di Assago

Nel corso dell'ultima puntata, i finalisti hanno duettato con la conduttrice Francesca Michielin, che ha proposto il suo ultimo singolo Occhi grandi grandi.

X Factor 2022: il duetto tra Francesca Michielin e i Tropea alla finale al Forum di Assago

I super ospiti della Finale di X Factor 2022 sono stati i Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo ha cantato ben due brani: 'Giovani wannabe' e 'Ricordi'. Subito dopo è iniziata la seconda manche, la prima ad esibirsi è stata Linda.

X Factor 2022: Linda in un'immagine dalla finale al Forum di Assago

I Tropea hanno portato sul palco Luna dei Verdena, Insieme A Te Sto Bene di Lucio Battisti e Asilo Republic di Vasco Rossi

X Factor 2022: il cantante dei Tropea in un'immagine dalla finale al Forum di Assago

I Santi Francesi, tra l'altro, hanno riproposto per la finale Un Ragazzo Di Strada dei Corvi e Creep dei RadioHead.

X Factor 2022: i Santi Francesi si esibiscono nel corso della finale al Forum di Assago

Beatrice Quinta ha portato sul palco del Mediolanum Forum di Assago Believe di Cher e Tutti I Miei Sbagli dei Subsonica.

X Factor 2022: un'immagine dalla finale al Forum di Assago

Durante la finale, si sono esibiti anche i giudici, particolarmente apprezzata dal web è stato lo spettacolo offerto da Ambra con la sua T'appartengo.

X Factor 2022: un momento dell'esibizione di Ambra nel corso della finale al Forum di Assago

La serata si è conclusa con la proclamazione dei vincitori, come abbiamo detto all'inizio, a trionfare sono stati i Santi Francesi, il duo composto da Alessandro De Santis, cantante e chitarrista, e Mario Francese, corista, tastierista e bassista.