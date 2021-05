X Factor 2021: Ludovico Tersigni di Skam Italia è il nuovo conduttore, dopo l'addio di Alessandro Cattelan

Ludovico Tersigni sarà il conduttore di X Factor 2021: l'attore lanciato dalla serie Skam Italia, secondo le indiscrezioni di Dagospia, è il volto scelto da Sky e Freemantle per sostituire Alessandro Cattelan.

Summertime: Ludovico Tersigni nella serie Netflix

La notizia non è stata ancora confermata ma secondo i rumor lanciati dal portale di Roberto D'Agostino Ludovico Tersigni, 25 anni, romano, raccoglierà la difficile eredità di Alessandro Cattelan, che ha condotto X Factor dal 2011 al 2020 riscuotendo l'unanime consenso del pubblico.

Sembra che il giovane attore abbia convinto la produzione impegnata da mesi in provini poco fruttuosi: l'attore ha battuto la concorrenza di Lodovica Comello, che nei giorni scorsi era considerata la favorita al ruolo di presentatrice del talent. Ludovico Tersigni è un volto noto al terget di X Factor, il giovane è stato protagonista delle serie Skam Italia e Summertime, la cui seconda stagione sarà distribuita sulla piattaforma multimediale Netflix il prossimo giugno. Per Ludovico si tratta dell'esordio assoluto alla conduzione di un programma, nelle prossime settimane dovrebbe iniziare le prove per le registrazioni.

Ludovico Tersigni al cinema ha esordito nel film Arance e martello diretto dallo zio Diego Bianchi (in arte Zoro), ha lavorato anche con Gabriele Muccino nel film L'estate addosso. In televisione, oltre alle serie già citate, lo abbiamo visto anche nella fiction di Rai1 Tutto può succedere.