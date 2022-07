X - A Sexy Horror Story: esce oggi al cinema l'ultimo horror di Ti West

X - A Sexy Horror Story segna il ritorno al cinema di Ti West, sotto l'egida di A24 , marchio di primissimo piano nel campo dell'horror di qualità. Il film esce oggi, 14 luglio , nelle sale italiane, distribuito da Koch Media tramite la sua etichetta horror Midnight Factory.

X - A Sexy Horror Story: un momento del film

Distribuito da Koch Media per Midnight Factory, X - A Sexy Horror Story segna il ritorno dietro la macchina da presa di Ti West, alle prese con un sentito omaggio nei confronti dello slasher anni Settanta. Il film è ambientato nel 1979 e racconta la storia di una piccola troupe che prende in affitto un'isolata residenza del Texas rurale con l'intento di realizzare un film hard . Giunti sul posto, tuttavia, i ragazzi e le ragazze del gruppo restano immediatamente colpiti dal clima poco amichevole e dai modi di fare ostili dei proprietari della tenuta, ovvero un'anziana e inquietante coppia di coniugi. La realtà si rivela peggiore di quanto immaginato.

Interpretato da Jenna Ortega, Kid Cudi, Martin Henderson, Brittany Snow e Mia Goth - nei panni di ben due personaggi, X - A Sexy Horror Story ricalca lo spirito e la forma dello slasher anni Settanta costruendo una serie di omaggi nei confronti di Non aprite quella porta, Shining, Psycho, Venerdì 13 e L'ultima casa a sinistra. D'altronde, non dimentichiamo che gli anni Settanta hanno segnato una svolta di fondamentale importanza per il genere horror che, piuttosto che concentrarsi su mostri provenienti da lontano, ha fondato la tradizione dell'American Gothic e del New American Horror iniziando a portare in scena i mostri che ci circondano e il riflusso della Summer of Love.

La fotografia spesso densa e sovraesposta rimarca al genere d'exploitation di quel decennio e costruisce, a partire dalla grande prova attoriale di Mia Goth, un continuo rispecchiarsi di personaggi e situazioni. Se è vero che, in modo particolare, il cinema horror non è mai una monade ma riflette sulla contemporaneità come pochi altri generi, allora è possibile dire che il progetto di Ti West il dolente rimpianto per il passato ma anche la malcelata scarsa fiducia nei confronti di un futuro più nebuloso di quanto si possa credere.

A fronte di alcuni eccessi gore e splatter, nel complesso il film di Ti West opta per la sobrietà e per un pronunciato sottotesto sociale che, attraverso la rappresentazione della società americana, ne sottolinea l'immobilismo.

X - A Sexy Horror Story arriva oggi 14 luglio 2022 nelle sale italiane grazie a Koch Media e tramite la sua etichetta Midnight Factory. Siete pronti a tuffarvi in un bagno di sangue?