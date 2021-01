Wrong Turn: il trailer del reboot svela la data di uscita

Wrong Turn ha avuto un reboot e il trailer svela la data di uscita: 26 gennaio, solo per una sera, nelle sale americane e un mese dopo, il 26 febbraio, in streaming.

Nel video si assiste a quello che accade quando un gruppo di escursionisti si trova alle prese con delle trappole mortali e a lottare per la sopravvivenza. Delle persone che vivono nascoste tra le montagne sono infatti pronte a uccidere chiunque si trovi involontariamente sul loro territorio.

La nuova versione di Wrong Turn, franchise horror iniziato nel 2003 e che ha dato vita ad alcuni sequel, è stato diretto da Mike P. Nelson (The Domestics).

La sceneggiatura è firmata da Alan B. McElroy e racconterà la storia di un gruppo di amici che attraverso gli spazi in cui vive una società chiamata The Foundation, secondo le leggende composta da persone che vivono isolate fin dai tempi della Guerra Civile. Gli amici scoprono presto di dover affrontare delle regole di vita completamente diverse, e forse potrebbero non essere le vittime che pensavano.

Nel cast del film ci sono Charlotte Vega, Matthew Modine, Damian Maffei, Bill Sage, Emma Dumont, Valerie Jane Parker, Chaney Morrow e David Hutchinson.