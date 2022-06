Wrong Place: il trailer ufficiale di uno degli ultimi film con Bruce Willis

One Media ha distribuito il trailer ufficiale di Wrong Place, uno degli ultimi film interpretati da Bruce Willis prima che l'attore ufficializzasse il suo ritiro dal mondo della recitazione.

Bruce Willis fa di tutto per proteggere sua figlia - interpretata da Ashley Greene - nel nuovo trailer di Wrong Place. Il 67enne interpreta Frank, un ex capo della polizia diventato guardia giurata che impedisce a Virgil (Massi Furlan) di uccidere un altro uomo, Leon (Adam Huel Potter). Quando Virgil viene mandato in prigione, manda Jake (Michael Sirow) a cercare Frank, sua figlia Chloe e la sua amica Tammy (Stacey Danger).

Wrong Place è un cupo action thriller che offrirà a Bruce Willis la possibilità di fornire una delle sue ultime prove attoriali nell'ambito del genere. Lo scorso marzo, Bruce Willis ha annunciato il ritiro dal mondo della recitazione a causa di problemi d'afasia.

La sua famiglia ha annunciato sui social network: "Agli straordinari sostenitori di Bruce, come famiglia volevamo rendere noto che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive", si legge nel post. "Di conseguenza, Bruce si sta allontanando dalla professione che ha significato così tanto per lui". Successivamente, nel post si legge: "Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro costante amore, la vostra compassione ed il vostro supporto. Stiamo attraversando questo momento con una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, 'Live it up' e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo".