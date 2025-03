Words of War: il trailer del film sulla storia di Anna Politkovskaya prodotto da Sean Penn

La storia della giornalista Anna Politkovskaya è stata raccontata nel film Words of War, di cui online è stato condiviso il trailer.

Il film Words of War, che verrà distribuito in Italia da Eagle Pictures, ha ora un trailer che anticipa qualche scena del progetto dedicato alla storia di Anna Politkovskaya.

Il progetto che seguirà quanto accaduto alla giornalista vede tra i suoi produttori anche l'attore Sean Penn.

Cosa racconterà il film prodotto da Sean Penn

Il progetto intitolato Words of War ha come protagonisti l'attrice Maxine Peake nella parte della reporter, Ciaran Hinds che interpreta il giornalista Dmitry Muratov, e Jason Isaacs nei panni del marito della giornalista, Sacha.

Il progetto si basa sulla vita di Anna Politkovskaya che, negli anni '90 e all'inizio del decennio successivo, ha scritto articoli e reportage in cui svelava le atrocità compiute durante la seconda guerra cecena nonostante fosse stata minacciata e intimidita con la violenza più volte. Le sue critiche ai leader russi hanno avuto risonanza internazionale e hanno ribadito l'importanza della libertà di stampa.

Nel 2006, nel giorno del compleanno di Vladimir Putin, la giornalista è stata uccisa nell'ascensore della sua casa.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato il film biografico

La sceneggiatura di Words of War è stata firmata da Eric Poppen, mentre James Strong (Broadchurch) ha diretto il film.

Il progetto è stato accusato dalla famiglia della giornalista, che ha preso le distanze dal progetto, durante la produzione.

Sean Penn, da tempo impegnato nella realizzazione di progetti cinematografici su tematiche sociali e in cui prende chiare posizioni politiche, aveva partecipato a una proiezione del film a Washington organizzata dall'organizzazione National Press Club a cui hanno partecipato anche il giornalista Bob Woodward, il politico Eric Swalwell e l'ex direttore della CIA John Brennan.