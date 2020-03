Woody Harrelson sostituisce Jason Statham in The Man From Toronto

L'attore Woody Harrelson ha preso il posto di Jason Statham nel cast dell'action comedy The Man From Toronto.

Woody Harrelson sostituirà Jason Statham nell'action comedy The Man From Toronto, con protagonista l'attore Kevin Hart. Le riprese dovrebbero iniziare tra cinque settimane in vista di un potenziale debutto nelle sale previsto per il 20 novembre.

La regia del film è di Patrick Hughes e il progetto è stato scritto da Robbie Fox, ideatore della storia alla base della sceneggiatura in collaborazione con Jason Blumenthal. Il nominato agli Oscar Todd Black sarà uno dei produttori del lungometraggio insieme a Blumenthal, Steve Tisch e Bill Bannerman.

The Man From Toronto, che avrà come star Woody Harrelson e Kevin Hart, racconta ciò che accade quando l'assassino più mortale al mondo, conosciuto come 'L'uomo da Toronto', e Teddy, l'uomo più incasinato di New York, sono al centro di uno scambio di persona in un Airbnb in affitto. I due devono quindi collaborare per salvare la situazione, ma prima devono riuscire a sopravvivere.