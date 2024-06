Woody Harrelson: "Ero prigioniero del cellulare, ora non lo uso da 3 anni!"

Woody Harrelson, attore candidato all'Oscar per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, racconta di esser stato schiavo del cellulare e di non usarlo ormai da 3 anni

Probabilmente, se proverete a chiamare Woody Harrelson difficilmente risponderà tempestivamente ad un messaggio o ad una chiamata. Infatti, durante un recente episodio del podcast Where Everybody Knows Your Name, l'attore ha rivelato di non portare regolarmente con sé un cellulare da anni, perché a un certo punto si è ritrovato troppo dipendente dal dispositivo.

"Lasciate che vi spieghi una cosa su Woody: non ha un telefono", ha detto il suo co-conduttore del podcast e co-star di Cheers, Ted Danson. "Nella vita è uno di quei bulli che costringono gli altri a portargli il telefono. Appena mi chiedono: 'Ehi, dobbiamo sapere qualcosa immediatamente, chiama Woody'. E io rido di chiunque me lo dica, perché so che difficilmente risponderà".

"Beh, non è esattamente vero", ha risposto Woody Harrelson. "È solo che non mi piace dover essere immediatamente disponibile per qualsiasi essere umano in qualsiasi momento. E poi non è questo il motivo. Mi piace essere in contatto con le persone, in un certo senso, ma non mi piace avere un'appendice sulla mia appendice".

Woody Harrelson e l'addio al cellulare: ecco i motivi

L'attore di True Detective ha spiegato di aver smesso di usare il cellulare da tre anni e mezzo fa perché ci passava troppo tempo. "Ho provato a fare di tutto per staccarmi dal telefono. Ho anche messo un limite di due ore all'uso del cellulare, ma neanche me ne rendevo conto che quel tempo era passato in un attimo!"

Harrelson ha raccontato di essersi persino fatto distrarre dal telefono quando era a cena con qualcuno e c'era una "pausa nella conversazione". Ha anche osservato che di solito non utilizzava le applicazioni o non rispondeva alle chiamate, ma rispondeva piuttosto a molti messaggi di testo.

Un primo piano di Woody Harrelson, protagonista di Transsiberian

"Non l'ho mai usato come telefono, mai! Mandavo solo messaggi, ai quali rispondevo a qualsiasi ora!" Mentre Harrelson ora cerca di vivere una vita non distratta dalla tecnologia, Danson ha ammesso: "Comunque, ammiro quello che fai con i telefoni, Woody. Devo emularlo per staccarmi dalla tecnologia anche io".