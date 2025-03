Woody Harrelson protagonista di Giant, remake della commedia romantica Cuor di Leon

Woody Harrelson sarà il protagonista del nuovo film dal titolo Giant, remake del lungometraggio sudamericano dal titolo Cuor di leon, uscito nelle sale cinematografiche nel 2013.

Al suo fianco reciterà Kerry Condon, con Marcos Carnevale, autore e regista della versione originale, che si dedicherà anche al remake a stelle e strisce.

Il nuovo progetto di Woody Harrelson

La sceneggiatura di Giant è scritta da Gonzalo Maza, sceneggiatore cileno noto per aver co-scritto Una donna fantastica!, premiato con l'Oscar al miglior film straniero.

Woody Harrelson al Festival di Berlino

Mike Lobell sarà alla produzione del film che affronta il tema, sempre molto attuale, dei pregiudizi, attraverso un approccio divertente ed emozionante. Nelle prossime settimane probabilmente verranno resi noti ulteriori aggiornamenti sul progetto.

La carriera di Woody Harrelson

Noto dapprima per il ruolo di Billy Hoyle in Chi non salta bianco è del 1992, Woody Harrelson è uno degli attori più affermati di Hollywood e ha partecipato a film conosciuti dai cinefili e dal grande pubblico.

Tra i titoli più conosciuti della sua filmografia spiccano Assassini nati - Natural Born Killers, Larry Flynt - Oltre lo scandalo, Benvenuti a Zombieland al fianco di Emma Stone e Jesse Eisenberg, la saga di Hunger Games in cui interpreta Haymitch e Tre manifesti a Ebbing, Missouri, al fianco di Frances McDormand e Sam Rockwell.

Woody Harrelson in una scena di Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Sul piccolo schermo è conosciuto per i ruoli di Woody Boyd in Cin Cin, serie in cui recitò fino al 1993 e il detective Martin Hart nella serie antologica True Detective. Nel corso della sua lunga carriera, Woody Harrelson ha ricevuto un premio Emmy come miglior attore in una serie comica o commedia per Cin Cin nel 1989, tre candidature ai premi Oscar per Larry Flynt - Oltre lo scandalo, Oltre le regole - The Messenger e Tre manifesti a Ebbing, Missouri.