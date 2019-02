Woody Allen tornerà alla regia con un film che verrà girato in Spagna

Woody Allen tornerà alla regia con un nuovo film che verrà girato in Spagna grazie al sostegno di Mediapro, già tra i finanziatori di alcune delle sue opere precedenti come Vicky Cristina Barcelona e Midnight in Paris. L'icona del cinema alcune mesi fa ha fatto causa ad Amazon per aver annullato l'accordo stretto in precedenza che prevedeva la distribuzione del film A Rainy Day in New York e la produzione di altri quattro lungometraggi.

Il contratto stretto nel 2017 è stato spezzato nel mese di giugno 2018 a causa delle nuove accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte dalla figlia adottiva Dylan Farrow, situazione che aveva già portato a un'indagine terminata senza alcuna conseguenza legale e che aveva sostenuto l'innocenza del regista.

Un comunicato di Mediapro ha dichiarato: "Abbiamo da 10 anni un rapporto con il signor Allen e, come tutti gli altri progetti che produciamo, giudichiamo il creatore dalla sua opera. Tutti i nostri progetti hanno una personalità unica e sosteniamo ogni tipo di voce artistica e idea, e rimaniamo impegnati nella produzione di progetti ben definiti e creativi destinati al pubblico di tutto il mondo".

Per ora non sono stati rivelati i dettagli del film o i nomi dei possibili protagonisti, tuttavia Woody Allen ha già individuato le location adatte alle riprese con il suo team in Spagna.