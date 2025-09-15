Woody Allen compie 90 anni e nei cinema tornano i suoi capolavori, si inizia con Match Point

Woody Allen compie 90 anni e, per celebrarlo, Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e Rarovideo Channel lo celebrano riportando al cinema una selezione esclusiva delle sue opere più celebri. La collection WOODY ALLEN90 ripropone quindi alcune delle pellicole più rappresentative del regista newyorkese, all'insegna di senso dell'umorismo dissacrante e riflessioni esistenziali, ripercorrendo l'intera gamma espressiva di Allen, passando dalla leggerezza alle atmosfere più malinconiche e filosofiche.

Gli appuntamenti al cinema

Il primo dei film proposti nei cinema italiani, a partire dal 29 settembre, sarà Match Point, a distanza di 20 anni dal suo debutto nelle sale. Presentato in selezione ufficiale Fuori Concorso al Festival di Cannes, il film ottenne tra i numerosi premi 4 nomination ai Golden Globe e una candidatura all'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale. I protagonisti sono Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson alle prese con una storia in cui si affrontano temi come lussuria, la cupidigia, la fortuna e moralità.

Scarlett Johansson e Jonathan Rhys-Meyers in Match Point

Il 6 ottobre sarà poi il turno del film La dea dell'amore, la commedia romantica dal cast stellare composto dallo stesso Allen, Helena Bonham Carter, Peter Weller, F. Murray Abraham e Paul Giamatti, e su cui spicca Mira Sorvino, che per questo film ottiene Oscar e Golden Globe come Miglior Attrice non Protagonista.

Il terzo film proposto, il 13 ottobre, sarà Accordi e disaccordi, un affascinante omaggio al jazz e al talento artistico, candidato a due premi Oscar e due Golden Globe per le interpretazioni di Sean Penn (Miglior Attore Protagonista) e Samantha Morton (Miglior Attrice Non Protagonista). Accanto a loro, un cast di grande livello che include Anthony LaPaglia, Uma Thurman, Woody Allen e John Waters. Girato nello stile del falso documentario, il film esplora le luci e le ombre della genialità musicale, raccontando la vita di un chitarrista tanto talentuoso quanto tormentato.

Dal 20 ottobre sarà quindi il turno di Tutti dicono I love you, uscito nelle sale nel 1996 e un omaggio all'amore attraverso una commedia musical che ne esplora i vari volti. Tra i protagonisti ci sono Julia Roberts, Edward Norton, Natalie Portman, Drew Barrymore, Goldie Hawn, e Tim Roth.

L'ultima proposta di ottobre è quindi, dal 27 ottobre, Pallottole su Broadway, una commedia che unisce il gangster movie alla satira teatrale, nominata a sette Oscar. Tra gli interpreti ci sono Dianne Wiest (vincitrice dell'Oscar e del Golden Globe come miglior attrice non protagonista), John Cusack, Jack Warden, Tracey Ullman, Rob Reiner, Mary-Louise Parker, Jennifer Tilly, Harvey Fierstein e Chazz Palminteri.

I film nei cinema a novembre e dicembre

Il 3 novembre ritornerà nelle sale Vicky Cristina Barcelona, con al centro un triangolo sentimentale raccontando una vicenda di passione e desiderio ambientata tra le affascinanti coste spagnole. Presentata fuori concorso a Cannes e vincitrice del Golden Globe per la Miglior Commedia e del Premio Oscar a Penelope Cruz come Miglior attrice non protagonista, che recita accanto a Scarlett Johansson e Javier Bardem.

La settimana successiva è il turno di Criminali da strapazzo, distribuito per la prima volta 25 anni fa. La commedia crime mescola umorismo, ironia e una pungente critica sociale. Il film segue le disavventure di un ex detenuto che, con l'aiuto di un gruppo di improbabili complici, pianifica un colpo che finisce per prendere una svolta del tutto inaspettata. Woody Allen e Tracey Ullman (candidata al Golden Globe come Miglior Attrice Protagonista) interpretano la coppia protagonista, affiancati da Hugh Grant, Jon Lovitz, Elaine May, Elaine Stritch, George Grizzard e Michael Rapaport.

Il 17 novembre gli spettatori potranno vedere Celebrity. Gli interpreti sono Leonardo DiCaprio, Winona Ryder, Melanie Griffith, Kenneth Branagh, Joe Mantegna, Judy Davis, Michael Lerner, Hank Azaria e Charlize Theron si muovono in un mondo dominato da vanità e dall'incessante ricerca del successo a ogni costo.

Harry a pezzi arriverà invece nei cinema il 24 novembre. Il film è stato candidato al Premio Oscar nella categoria migliore sceneggiatura originale. La storia ha al centro della trama lo scrittore Harry Block, costretto al confronto con i personaggi immaginari da lui creati. Nel cast del film, Woody Allen, Billy Crystal, Amy Irving, Tobey Maguire, Demi Moore, Robin Williams, Judy Davis e Stanley Tucci.

L'ultimo dei titoli della Collection è Ho solo fatto a pezzi mia moglie, in arrivo al cinema dal 1 dicembre. Diretto da Alfonso Arau, questo film vede Woody Allen protagonista di una dark comedy dal tocco surreale. Nei panni di un macellaio in fuga dopo un omicidio, il protagonista cerca rifugio in Messico, ma la sua avventura prende una piega imprevedibile e fantastica. Equivoci e colpi di scena si susseguono in un'escalation di tensione e ironia, dando vita a una commedia nera irriverente e irresistibile.