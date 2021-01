Wonka: Tom Holland e Timothee Chalamet i favoriti della Warner come star del film?

Tom Holland e Timothee Chalamet sarebbero in corsa per il ruolo da protagonista in Wonka, ideato come prequel della storia idata da Roald Dahl.

Wonka è il nuovo progetto della Warner ispirato ai personaggi creati da Roald Dahl e alcune fonti vicine alla produzione sostengono che Tom Holland e Timothee Chalamet sarebbero i nomi su cui lo studio punta in vista della produzione del progetto.

Il film, ideato come storia delle origini del personaggio interpretato in passato da Gene Wilder e Johnny Depp, dovrebbe arrivare nei cinema il 17 marzo 2023.

Il progetto, in passato, sembrava puntare a un gruppo di attori che comprendeva Ryan Gosling, Ezra Miller e Donald Glover. I produttori della storia di Willy Wonka sembranno però puntare a star più giovani come Tom Holland, beniamino dei teenager e degli spettatori di tutto il mondo grazie a Spider-Man, e Timothée Chalamet, diventato una star internazionale grazie a Chiamami col tuo nome e Lady Bird.

Il produttore del film David Heyman ha in precedenza spiegato a Collider: "Stiamo ancora cercando di capire come raccontare quella storia, che tipo di storia sia. Si tratta di un prequel, non di un sequel. Cosa fa diventare Willy Wonka la persona che abbiamo conosciuto a capo della fabbrica di cioccolato e che lancia l'iniziativa del biglietto dorato? Dove si trovava prima di quei momenti? Cosa lo porta a chiudersi nella fabbrica? Come ci arriva? Affronteremo quelle idee".

Heyman, che ha portato già al successo la saga di Harry Potter, aveva inoltre aggiunto: "Non si tratta di un remake, ma è possibilmente una storia delle origini. Si tratta di una sfida perché non abbiamo Roald Dahl, non c'è un suo libro alla base del racconto, e tuttavia è un suo personaggio. Credo che ci sia molto nel suo personaggio che suggerisce chi sia e da dove proviene o come sia stata la sua infanzia, gli anni da adulto. Esploreremo quella storia. Ne stiamo parlando. Siamo all'inizio dello sviluppo del progetto e siamo davvero entusiasti di quello che ci attende".

La sceneggiatura è invece firmata da Simon Rich, recentemente autore dello script di An American Pickle.

Il regista del lungometraggio totalmente dedicato a Willy Wonka sarà poi Paul King, dietro la macchina da presa di Paddington e del sequel della storia del simpatico orsetto.