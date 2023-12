Wonka, secondo il regista è 'il perfetto film natalizio'

Intervistato dalla rivista Radio Times, il regista di Wonka, Paul King, ha dichiarato di ritenere Wonka, il nuovo film prequel de La fabbrica di cioccolato, il 'film perfetto per Natale'. Nel film, Timothée Chalamet interpreta una versione giovane di Willy Wonka, prima dell'apertura della celebre fabbrica protagonista del libro di Roald Dahl.

"Con Wonka sento che abbiamo realizzato il film natalizio perfetto. È come un ottimo cioccolato. Ha un'estetica divertente e colorata e un nucleo caldo e dolce che ti lascia un delizioso retrogusto. E sebbene sarebbe molto divertente divorare l'intera scatola da soli, è meglio condividerla con la famiglia e gli amici" ha dichiarato King.

Le critiche per l'Oompa-Loompa

Paul King alla BBC News ha difeso la scelta di Hugh Grant per interpretare l'Oompa-Loompa:"Dahl li descrive come alti quanto il mio ginocchio o delle dimensioni di una bambola di medie dimensioni. Abbiamo cercato di utilizzare l'aspetto iconico che hanno creato nel film del 1971 con i capelli verdi e la pelle arancione, e fonderlo con la descrizione di Dahl, in modo che credo avrebbero fatto se avessero avuto la tecnologia che abbiamo oggi".

La critica principale è arrivata da George Coppen, un attore affetto da nanismo che ha dichiarato come la scelta sarebbe dovuta ricadere su un attore con quella condizione clinica a causa del limitato numero di ruoli a loro disposizione:"Molti attori [affetti da nanismo] sentono di essere spinti fuori dall'industria che amano. Molte persone, me compreso, sostengono che agli individui di bassa statura dovrebbero essere offerti ruoli quotidiani in drammi e soap, ma non ci vengono proposti tali ruoli. Una porta si sta chiudendo, ma hanno dimenticato di aprire quella successiva".