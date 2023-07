Wonka: il trailer e le nuove foto del film con Timothée Chalamet

Warner Bros ha condiviso il trailer di Wonka, il film con Timothée Chalamet, ritratto anche in alcune foto che lo mostrano accanto a Hugh Grant.

Warner Bros ha condiviso il trailer e online sono state condivise nuove foto di Wonka, il film con star Timothée Chalamet, mentre il poster ne conferma la data di uscita nelle sale americane, fissata per il 15 dicembre.

Nel video si assiste all'inizio della carriera come cioccolatiere di Willy, seguendone le idee imprenditoriali e le amicizie strette durante il percorso verso il successo, ostacolato dalla perplessità di chi gli sta intorno.

Le foto inedite

Le nuove immagini di Wonka, condivise da Entertainment Weekly, mostrano due momenti musicali del prequel, ritraendo Timothée Chalamet mentre canta e balla. Lo scatto pubblicato in esclusiva da People, invece, mostra l'Umpa Lumpa interpretato da Hugh Grant.

Il regista Paul King ha spiegato: "Amo l'idea di raccontare una storia in cui Willy Wonka non era semplicemente questo personaggio magico, ammirabile, straordinario e inventivo, ma era anche il cuore emotivo del film". King ha inoltre sottolineato che ci sarà molto rispetto a livello visivo per il film con Gene Wilder, anche se il progetto è un prequel della storia, ritornando indietro di ben 25 anni.

Wonka: Timothée Chalamet e Hugh Grant in una foto del film

Wonka: una foto del film

Wonka: il protagonista Timothée Chalamet in una foto

Gli interpreti del film prequel

Nel cast ci sono anche Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rufus Jones, e Simon Farnaby.

Alla regia di Wonka c'è Paul King, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Farnaby, con cui aveva già collaborato in occasione di Paddington 2.

Nel team della produzione c'è anche David Heyman, in collaborazione con Luke Kelly, Michael Siegel e Alexandra Derbyshire.