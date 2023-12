Wonka ha una scena post-credit? La spiegazione del finale

Wonka di Paul King riporta sullo schermo uno dei personaggi più amati della letteratura e del cinema, Willy Wonka, creato da Roald Dahl ne La fabbrica di cioccolato. Dopo le folkloristiche versioni di Gene Wilder (Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, 1971) e Johnny Depp (La fabbrica di cioccolato, 2005), è il turno di Timothée Chalamet riportare in auge il personaggio, con una versione più giovane rispetto ai predecessori.

Il film è un prequel di ciò che avviene ne La fabbrica di cioccolato e racconta le vicende del giovane Wonka prima che diventi ciò che conosciamo. Wonka abbandona lo humour nero per abbracciare un tono maggiormente conciliante, anche in virtù del periodo natalizio durante il quale è sbarcato al cinema.

Scena post-credit sì o no?

Esiste la possibilità di un sequel per il film del regista di Paddington, Paul King? C'è una scena post-credit in Wonka? In effetti sì, una scena conclusiva oltre i titoli di coda è presente. Tuttavia, non si tratta di una sequenza in 'stile Marvel', che fornisce assaggi di ciò che vedremo in seguito. La scena post-credit di Wonka chiude definitivamente l'arco narrativo del film: Lofty (Hugh Grant) canta un'ultima canzone, raccontando cos'è capitato a Mrs. Scubbit, Abacus, Larry, Piper e Lottie.

Nel cast del film troviamo anche Olivia Colman, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Matt Lucas, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Hugh Grant.

Timothée Chalamet è atteso nella seconda parte di Dune di Denis Villeneuve, nella quale riprenderà il ruolo di Paul Atreides già interpretato nel primo film.