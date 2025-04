WondLa: nuove anticipazioni dal trailer del capitolo 2 della trilogia animata in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ condiviso il trailer del capitolo 2 dell'amata trilogia di avventure animate WondLa, con la nuova stagione in arrivo in streaming il 25 aprile.

La serie, scritta e diretta da Bobs Gannaway, è prodotta da Skydance Animation e basata sulla serie di libri bestseller del New York Times The Search for WondLa scritti da Tony DiTerlizzi.

Cosa racconterà WondLa

La storia raccobntata sugli schermi segue la sedicenne Eva 9 nel suo epico viaggio alla scoperta di sorprendenti verità sul suo passato e sul mondo che chiama casa. Riprendendo dallo scioccante cliffhanger della prima stagione di WondLa, Eva è attratta dalla promessa di casa, ma le nuove scoperte che ha fatto portano solo ad altre domande senza risposta. Mentre cerca la verità, Eva si ritrova inseguita da una forza implacabile che crede di possedere la chiave di qualcosa di molto più grande di quanto abbia mai immaginato. In una stagione ricca di rivelazioni, sacrifici e una lotta esistenziale per la sopravvivenza, Eva deve scegliere il vero posto cui appartiene.

Il team artistico coinvolto nel progetto

Il cast impegnato dal punto di vista vocale per interpretare i personaggi comprende Jeanine Mason ("Roswell, New Mexico") nel ruolo di Eva, il vincitore del premio Emmy Brad Garrett ("Tutti amano Raymond") nel ruolo di Otto, Gary Anthony Williams ("Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra") nel ruolo di Rovender, Alan Tudyk nel ruolo di Cadmus Pryde e altri ancora. La candidata all'Emmy Teri Hatcher ("Desperate Housewives") ritorna come voce della nuova custode di Eva. Tra i nuovi membri del cast di voci ci sono John Kim ("Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi") nel ruolo di Hailey e Ana Villafañe ("Castro's Daughter") nel ruolo di Eva 8.

La seconda stagione dell'epica trilogia continua con sette episodi di mezz'ora ricchi di avventura, prodotti esecutivamente da Tony DiTerlizzi e Bobs Gannaway insieme a Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch e John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg di Skydance Animation. La serie è prodotta anche da Tony Cosanella.