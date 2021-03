Wonder Woman: alcune scene del film sono state girate in Italia, ecco quali

Le riprese di Wonder Woman, per le scene ambientate a Themyscira, hanno avuto luogo quasi esclusivamente in Italia, tra Puglia, Basilicata e Campania.

Le scene ambientate a Themyscira, presenti in Wonder Woman, film del 2017 diretto da Patty Jenkins, sono state girate nel Sud Italia, tra Puglia, Basilicata e Campania. La scenografa Aline Bonetto ha detto che le location erano perfette: "Il clima in italia è meraviglioso: un bel mare verde-azzurro, non troppa marea, non troppa onda".

Il monolite di Pizzomunno a Vieste, una delle location presenti nella celebre locandina del film, è una tra le più belle spiagge del Gargano. Ma c'è un'altra spiaggia pugliese in cui sono state ambientate le scene di Themyscira: nel film figura anche la Baia delle Zagare a Mattinata.

Matera, scenario di innumerevoli pellicole, è stata scelta anche per Wonder Woman ed è li che hanno avuto luogo le riprese relative al villaggio di Themyscira. In alcune sequenze si vede molto chiaramente la chiesa di San Pietro Caveoso, mentre in altre figurano le pietre bianche e le strade affacciate sul canyon della Murgia, tipiche del luogo.

La Campania, invece, è stata la regione più apprezzata da Jenkins e dal produttore di Wonder Woman: centro delle riprese in questa nostra regione sono stati il Cilento e la Costiera Amalfitana. La spiaggia dove si svolge la prima battaglia del film, quella tra amazzoni e tedeschi, e in cui Diana incontra per la prima volta Steve, è, invece, la spiaggia di Marina di Camerota.