Wonder Man: Bob Odenkirk farà parte del cast?

Tra gli interpreti della serie Wonder Man sembra ci sarà anche Bob Odenkirk, come rivelano alcune indiscrezioni apparse online.

Per ora la notizia non è ancora stata confermata dai Marvel Studios o dai portavoce di Disney+, anche se il sito Illuminerdi ha condiviso alcuni dettagli del personaggio che sarebbe stato affidato alla star di Better Call Saul.

Bob Odenkirk sembra abbia ottenuto la parte del manager di Simon Williams, ovvero Wonder Man. Nella storia portata sul piccolo schermo, infatti, il personaggio dovrebbe essere un supereroe e al tempo stesso un attore famoso, la cui carriera compie dei passi in avanti dopo aver ottenuto i poteri.

I fan dei fumetti sostengono che il personaggio potrebbe essere un adattamento di Neal Saroyan che, nelle pagine, aiuta Simon durante la sua carriera come attore e la cui vita prende una svolta da villain, avendo la capacità di influenzare gli altri. Nel 2007 il personaggio è stato ucciso nei fumetti.

Wonder Man ha debuttato tra le pagine di The Avengers #9 nel 1964 quando è stato introdotto Simon Williams. Il personaggio affidato a Yahya Abdul-Mateen II, prossimamente sugli schermi in Aquaman e il Regno Perduto, è il figlio di Sanford Williams. Il giovane prende il controllo dell'azienda dopo la morte del padre, un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark.

Williams viene poi convinto dal malvagio Barone Zemo e ottiene dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità, lottando inizialmente contro gli Avengers e unendosi poi a loro.

Destin Daniel Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie Wonder Man.

La sceneggiatura sarà firmata da Andrew Guest, co-produttore di Hawkeye.

Nel cast ci sarà anche Ben Kingsley che riprende la parte di Trevor Slattery, apparso in Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.