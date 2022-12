Women Talking: un nuovo trailer per il film con Claire Foy diretto da Sarah Polley

MGM ha condiviso il nuovo trailer di Women Talking, l'adattamento cinematografico del romanzo di Miriam Toews del 2018. La pellicola, che uscirà il 20 gennaio, sarà proiettata in alcune sale già stabilite il 25 dicembre.

Il film in uscita racconta la storia di alcune donne che vivono in una comunità religiosa e affrontano le violenze e gli abusi subiti dagli uomini della loro stessa comunità. Questa la sinossi ufficiale riportata da Comingsoon: "Le donne in una colonia religiosa isolata lottano per riconciliarsi con la loro fede dopo una serie di aggressioni sessuali".

Il film è stato scritto e diretto da Sarah Polley, attualmente candidata al Golden Globe per la migliore sceneggiatura.

Il cast è composto da Rooney Mara, Jessie Buckley, Claire Foy, Judith Ivey e Sheila McCarthy. Accanto a questi volti pronti ad emozionare il pubblico, Ben Whishaw e il premio Oscar Frances McDormand, anche produttrice della pellicola.

Women Talking è prodotto da Dede Gardner e Jeremy Kleiner, con Brad Pitt, Lyn Lucibello Brancatella ed Emily Jade Foley nelle vesti di produttori esecutivi.