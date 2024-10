Anna Kendrick si scaglia contro un regista: "Mi ha umiliata davanti a 100 comparse"

Durante un'intervista nel corso del podcast "Happy Sad Confused", ad Anna Kendrick è stato chiesto di citare il consiglio peggiore ricevuto in carriera da un regista durante le riprese, e lei ha risposto chiamando in causa un regista per averla messa strategicamente in imbarazzo sul set davanti a decine di comparse.

Il regista si è preso gioco delle capacità di improvvisazione della Kendrick, ma l'attrice ha avuto la sua rivincita dato che proprio una scena contenente una sua improvvisazione è poi finita nel trailer del film al quale stava lavorando.

"Ricordo che una volta un regista, in una stanza piena di 100 comparse o qualcosa del genere, mi disse: 'Ehi, nella prossima scena prova a fare qualcosa. Inventati qualcosa. Improvvisa qualcosa", ha ricordato Kenrick. "E io l'ho fatto e poi lui ha dato lo stop, è venuto da me e, ancora una volta di fronte a 100 comparse, ha detto: 'Oof, torniamo al copione!'".

"Mi è sembrata una mossa di potere molto specifica per mettermi in imbarazzo, per ottenere il dominio. È stato molto sgradevole", ha aggiunto Kendrick a proposito della situazione. "E poi quella battuta che improvvisato è finita nel trailer. Quindi vaffanculo!".

La Kendrick non ha fatto il nome del regista o del film, ma la sua storia ha scioccato il pubblico di "Happy Sad Confused" che ha sussultato quando è stato rivelato il modo in cui il regista l'ha insultata. La folla ha poi applaudito quando la Kendrick ha rimproverato il regista.

La star di Pitch Perfect è ora lei stessa regista grazie a Woman of the Hour, che segna il debutto della Kendrick dietro la macchina da presa. L'attrice ha raccontato a Variety come l'imbarcarsi nel suo primo press tour da regista sia stata un'esperienza davvero strana: "È molto più facile per me parlare in modo estremamente dettagliato di certi momenti in certe scene, o di film che sono stati fonte di ispirazione, piuttosto che rispondere alle domande che vengono poste più di frequente: 'Perché questo progetto? Perché hai voluto fare il regista?". ha detto Kendrick. Su queste pagine trovate la recensione di Woman of the Hour.