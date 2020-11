Wolverine - L'immortale, Hugh Jackman seguì i consigli di Dwayne Johnson per avere un fisico incredibile

Per le riprese di Wolverine - L'immortale, Hugh Jackman chiese a Dwayne Johnson di fornirgli dei consigli utili per ottenere la miglior forma fisica possibile.

Al fine di ottenere l'incredibile forma fisica necessaria per interpretare il protagonista di Wolverine - L'immortale, Hugh Jackman contattò Dwayne Johnson affinché lo consigliasse e lo seguisse per tutto il processo necessario permettendo all'attore australiano di raggiungere gli standard che si era imposto.

Wolverine: l'immortale, Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine

Johnson suggerì a Jackman di ingerire quotidianamente porzioni di cibo per un totale di seimila calorie al giorno, enormi quantità di pollo, bistecca e riso integrale; secondo la star americana, questo era l'apporto calorico necessario per mettere su almeno mezzo chilo a settimana per sei mesi (ventiquattro settimane).

Wolverine: la prima immagine ufficiale di Hugh Jackman

Jackman ha detto che per le scene a torso nudo presenti in questo film voleva sembrare "il più muscolare, imponente ed in forma possibile". Decise quindi di adottare una dieta disidratante, usata anche nel bodybuilding, che gli impose di non consumare alcun liquido per trentasei ore prima di filmare le suddette sequenze.

L'attore ha dichiarato che questo processo ha causato infiniti mal di testa, dolori fisici e svenimenti, ma che alla fine era molto soddisfatto dei risultati: la disidratazione aveva irrigidito tutto il suo corpo e gli aveva dato la definizione muscolare e la vascolarizzazione che aveva intenzione di ottenere, sin dall'inizio, per le riprese di Wolverine: L'immortale.