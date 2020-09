Wolfwalkers: il primo trailer del film d'animazione di Tomm Moore su Apple TV+

Apple ha pubblicato il primo trailer del film d'animazione Wolfwalkers, diretto da Tomm Moore, in arrivo su Apple TV+: è una magica fiaba irlandese.

Sul canale YouTube di Apple TV+ è stato pubblicato il primo teaser trailer del nuovo film d'animazione del regista irlandese Tomm Moore, Wolfwalkers, co-diretto insieme a Ross Stewart. Il film sarà disponibile sulla piattaforma grazie all'acquisizione dei diritti da parte della multinazionale di Cupertino.

Wolfwalkers racconta la storia di una magica leggenda irlandese. La trama si evolve dal personaggio di Robyn, una giovane apprendista cacciatrice, che viaggia con suo padre per spazzare via l'ultimo branco di lupi. Una volta giunti a destinazione Robyn incontra una ragazza amica del branco, di cui si dice che i membri della tribù si trasformino in lupi durante la notte.

Creato da Cartoon Saloon, Wolfwalkers ha iniziato la produzione diversi anni fa e ora è pronto per essere distribuito in streaming.

Tomm Moore ha ottenuto grande successo con l'opera prima, The Secret of Kells, ricevendo la candidatura all'Oscar come miglior film d'animazione e soprattutto con La canzone del mare, grazie al quale ha ottenuto la seconda candidatura agli Academy Awards. Premiato quale miglior film d'animazione agli European Film Awards, il cast vocale era composto da Brendan Gleeson e Fionnula Flanagan.