Wolfs: Sony ha ritirato il film con George Clooney e Brad Pitt dal suo programma di distribuzione?

Questa mattina è stato pubblicato un poster per Wolfs di George Clooney/Brad Pitt, con la sola data del 27 settembre su Apple TV. La Sony ha appena ritirato Wolfs dal suo programma di distribuzione?

Il film non è più disponibile per la prevendita dei biglietti su Fandango. Nonostante Apple abbia annullato l'uscita in sala inizialmente prevista, Wolfs avrebbe dovuto essere proiettato nei cinema per una settimana, a partire dal 20 settembre, prima di passare su Apple TV il venerdì successivo.

Non sarebbe bello se un film con Brad Pitt e George Clooney passasse direttamente allo streaming? Benvenuti nel 2024! A quanto pare, entrambe le star sono state pagate 45 milioni di dollari a testa per partecipare a Wolfs, mentre il regista, Jon Watts, ha ricevuto la bella somma di 15 milioni di dollari. Si tratta di 105 milioni di dollari di budget solo per tre persone.

Brad Pitt e George Clooney non sbagliano un colpo, Wolfs - Lupi solitari avrà un sequel

Il film era stato pensato per l'uscita in sala

Watts ha recentemente dichiarato a Vanity Fair che "l'esperienza in sala" è "preziosa" e "importante" e "ho sempre pensato a Wolfs come a un film da vedere al cinema". Watts ha aggiunto: "Abbiamo fatto Wolfs perché fosse visto in sala, e credo che sia il modo migliore per vederlo".

Wolfs - Lupi solitari: Brad Pitt e George Clooney

Secondo il New York Times, Apple ha recentemente rivisto le spese eccessive per i progetti cinematografici e limiterà la maggior parte delle sue uscite future a 80 milioni di dollari. Inoltre, limiterà le uscite in sala a solo 1 o 2 film all'anno. Questa notizia arriva dopo i recenti fallimenti commerciali di Apple, alcuni dei quali sono costati più di 200 milioni di dollari (Killers of the Flower Moon, Napoleon).

Wolfs dovrebbe essere presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia lunedì prossimo, e sarà l'unica volta che verrà proiettato nelle sale europee. Nel film Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine in casa di un'importante funzionaria newyorkese. Quando sulla scena si presenta un secondo risolvi-problemi (Pitt), i due "lupi solitari" si ritrovano, loro malgrado, a lavorare insieme. Nel corso di una notte esplosiva, scoprono che la faccenda sta per sfuggirgli di mano in modo completamente inaspettato... I protagonisti dovranno mettere da parte i loro dissapori e il loro ego per portare a termine il lavoro.

Il cast di Wolfs - Lupi solitari, davvero stellare, comprende anche Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Burić.