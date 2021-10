Wolfman: Derek Cianfrance sarà il regista del film con Ryan Gosling

Sarà Derek Cianfrance il regista di Wolfman, collaborando così nuovamente con Ryan Gosling che sarà il protagonista del progetto ispirato ai "mostri" della Universal.

Il filmmaker ha già diretto la star canadese in occasione di Blue Valentine e Come un tuono.

Derek Cianfrance ha accettato di sostituire Leigh Whannell che ha detto addio al progetto alcuni mesi fa. Ryan Gosling sarà coinvolto anche come produttore, in collaborazione con Ken Kao e Jason Blum. Il regista, inoltre, sembra firmerà la sceneggiatura del lungometraggio che dovrebbe offrire un approccio moderno alla storia del licantropo.

Gosling ha proposto l'idea allo studio ormai più di un anno fa e Universal sta seguendo lo sviluppo della storia che dovrebbe essere indipendente rispetto agli altri progetti ispirati ai classici hororr, come accaduto con L'uomo invisibile.

Sembra che sia stato l'attore a convincere Cianfrance ad accettare la guida del progetto e Derek ha dichiarato: "I film horror sono stati il mio primo amore, il mio modo per avvicinarmi a ciò di cui è capace il cinema a livello narrativo, psicologico ed estetico. Insieme all'opportunità di collaborare di nuovo con Ryan rende questo progetto un sogno che diventa realtà. Sono elettrizzato e ispirato nel lavorare con i bravi ragazzi della Blumhouse e Universal per riportare in vita questo mostro".