Channing Tatum star di Roofman, il film di Derek Cianfrance ispirato a una storia vera

Channing Tatum sarà il protagonista di Roofman, il nuovo film diretto da Derek Cianfrance che si ispira a una storia realmente accaduta.

Il progetto seguirà infatti quanto accaduto a Jeffrey Manchester, un affascinante ed eccentrico rapinatore seriale.

La storia vera

Manchester, ruolo affidato a Channing Tatum, si è introdotto di notte in oltre 60 punti vendita McDonald's calandosi dal tetto, svuotando le casse dopo aver chiuso i membri dello staff nei freezer. L'ex militare è diventato famoso con il soprannome di Roofman ed era conosciuto per il suo atteggiamento gentile e per aver raramente usato la violenza.

Jeffrey è stato condannato e messo in prigione nel 2000, ma l'uomo è poi evaso ed è riuscito a sfuggire alla cattura nascondendosi per mesi in un Toys 'r Us e in un negozio di Circuit City in North Carolina. Manchester ha vissuto nutrendosi di cibo per bambini e, nel negozio di giocattoli, rimaneva in forma usando le biciclette. Dopo aver lasciato le sue impronte su un DVD del film Prova a prendermi, è stato ricatturato e mandato in carcere.

Il film scritto da Derek Cianfrance e Kirt Gunn racconterà i mesi trascorsi in fuga.

Nel team della produzione ci sono anche Dylan Sellers e Chris Parker, in collaborazione con Jamie Patricof e Lynett Howell Taylor. Limelight ha seguito lo sviluppo del film e lo finanzierà.