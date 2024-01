Wolf Pack: la serie sui lupi mannari con Sarah Michelle Gellar cancellata dopo una stagione

Paramount+ ha deciso di non procedere con una seconda stagione di Wolf Pack, la serie sui lupi mannari che vede Sarah Michelle Gellar impegnata come protagonista e produttrice.

Wolf Pack, la serie sui lupi mannari che vede come protagonista Sarah Michelle Gellar, è stata cancellata dopo una stagione. Basato sulla serie di libri di Edo Van Belkom e creato da Jeff Davis, lo show segue due adolescenti la cui vita cambia quando un incendio in California risveglia una creatura soprannaturale. La prima stagione è andata in onda nel gennaio 2023 insieme al film Teen Wolf.

Secondo quanto riportato da Variety, Paramount+ sperava che il pubblico della serie sarebbe cresciuto dalla prima alla seconda stagione, ma a causa degli scioperi di Hollywood, le probabilità che ciò accadesse si sono ridotte dal momento che la produzione è stata interrotta. La seconda stagione sarebbe dovuta arrivare circa due anni dopo il debutto della prima.

Wolf Pack è stato ideato come spin-off di Teen Wolf e ha visto Gellar impegnata sia come interprete sia come produttrice. Nel cast figuravano: Rodrigo Santoro, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray. Joe Genier e Mike Ellior hanno prodotto esecutivamente tramite la Capital Arts, mentre Jason Ensler è stato anche produttore esecutivo.