Sarah Michelle Gellar interprete e produttrice di Wolf Pack, spinoff di Teen Wolf

Sarah Michelle Gellar è comparsa a sorpresa nel corso del panel dedicato al film di Teen Wolf al San Diego Comic-Con 2022 per annunciare il suo coinvolgimento come interprete e produttrice della serie spinoff Wolf Pack, prodotta da MTV Entertainment Studios per Paramount+.

Sarah Michelle Gellar ha affiancato lo sceneggiatore/produttore esecutivo di Teen Wolf: The Movie Jeff Davis e gli attori Tyler Posey e Tyler Hoechlin sul palco del Comic-Con. Hoechlin ha commemorato il momento facendo un selfie del quartetto, come mostra la foto di seguito. Nell'occasione è stato anche svelato il primo teaser trailer di Teen Wolf: The Movie.

Teen Wolf: The Movie, selfie di gruppo al San Diego Comic-Con 2022

Scritto e prodotto dallo sviluppatore/produttore esecutivo di Teen Wolf, Jeff Davis, Wolf Pack è basato sulla serie di libri di Edo Van Belkom e segue due adolescenti, interpretati da Armani Jackson e Bella Shepard, le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale.

Buffy l'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar vorrebbe Zendaya protagonista del reboot

Sarah Michelle Gellar interpreta l'investigatrice di incendi dolosi Kristin Ramsey, un'esperta molto apprezzata nel suo campo e non estranea a perdite personali, chiamata dalle autorità per catturare l'adolescente incendiario che ha appiccato l'incendio che potrebbe aver anche portato al risveglio di un predatore soprannaturale a Los Angeles.

Armani Jackson interpreta Everett, Bella Shepard è Blake, Chloe Rose Robertson è Luna e Tyler Lawrence Gray interpreta Harlan. Seguiteci per conoscere tutti gli aggiornamenti del nostro speciale sul San Diego Comic-Con 2022.