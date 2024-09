Wolf Man: il trailer del nuovo film con Julia Garner anticipa pericoli e situazioni terrificanti

Bisognerà attendere il 17 gennaio, data in cui arriverà sugli schermi americani, prima di vedere nelle sale Wolf Man, nuovo horror-thriller prodotto da Blumhouse di cui è stato condiviso il teaser trailer.

Nel video si possono vedere le prime sequenze da brivido con al centro una famiglia che si ritrova alle prese con una creatura, mentre il pericolo si avvicina a loro in modo tragico.

Chi è coinvolto in Wolf Man

Il protagonista sarà Christopher Abbott nel ruolo di un padre e marito che si ritrova alle prese con una trasformazione terribile.

Julia Garner, star della serie Ozark, reciterà accanto a lui dopo aver lavorato insieme in Martha, Marcy, May, Marlene nel 2011.

Alla regia di Wolf Man c'è Leigh Whannell, co-creatore di Saw e che aveva già diretto L'uomo invisibile, lungometraggio che aveva incassato 144 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

La sceneggiatura è firmata da Whannell in collaborazione con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

Nel team della produzione ci sono Jason Blum, in collaborazione con Ryan Gosling, Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Whannell.

Angus Cloud ha concluso le riprese del film basato sui mostri della Universal prima di morire

Universal, in precedenza, ha già portato sul grande schermo altri film con al centro i "mostri classici" dello studio. Dopo i risultati deludenti ottenuti da titoli come La Mummia con Tom Cruise lo studio ha tuttavia deciso di concentrarsi su film non più legati tra loro e in grado di attirare l'attenzione degli spettatori senza creare un universo condiviso da espandere con ulteriori titoli.