Obbligo o verità: ecco perché Blumhouse ha cancellato i piani per un 'meta-sequel'

Blumhouse aveva messo in cantiere un sequel "meta-cinematografico" di Obbligo o verità, thriller uscito nel 2018. Il sequel, le cui riprese sarebbero dovute svolgersi durante la pandemia, è stato poi accantonato, ecco perché.

Il successo di Obbligo o verità

Obbligo o verità si era rivelato un successo redditizio per lo studio, con oltre 95 milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget di appena 3,5 milioni di dollari. Il film - che parla di un demone di nome Calux che viene attivato dal gioco di società che dà il titolo al film - è stato interpretato da un cast di giovani talenti, tra cui il protagonista di Teen Wolf Tyler Posey, la star di Pretty Little Liars Lucy Hale, Violett Beane, Landon Liboiron e Sam Lerner, che avevano tutti stretto un ottimo rapporto fuori dallo schermo durante le riprese.

Obbligo o verità: Tyler Posey e Lucy Hale in una scena del film

Questa ottima intesa nel cast ha portato all'idea di un sequel che avrebbe potuto essere uno dei film più innovativi della Blumhouse.

Parlando del suo prossimo film Imaginary, Jeff Wadlow, che ha diretto Obbligo o verità e lo ha co-scritto con Michael Reisz, Jillian Jacobs e Chris Roach, ha rivelato quali erano i piani per il sequel che ha quasi visto iniziare la sua produzione durante la quarantena.

"In realtà avevamo scritto un sequel di Obbligo o verità. Nel primo ci sono circa nove personaggi e sette di loro muoiono. Non volevo fare un sequel in stile 'Final Destination' in cui succedesse tutto di nuovo a un gruppo diverso di persone. Mi sembrava un'idea un po' noiosa".

Wadlow è stato quindi ispirato dall'amicizia che si è sviluppata nella vita reale tra il cast durante la realizzazione del primo film, e l'ha trasformata in un'idea cinematografica a sua volta ispirata al film Nightmare nuovo incubo.

"Erano tutti diventati grandi amici e andavano in gita insieme, frequentavano Big Bear", ha raccontato. "Poi hanno avuto questa idea: 'Non sarebbe divertente se Obbligo o verità ci capitasse mentre siamo in vacanza insieme, agli attori?'. Questa battuta si è trasformata nel sequel, che si sarebbe dovuto chiamare Verità o obbligo. Ho pensato che fosse un'idea geniale".

Il sequel spazzato via dal COVID

Il fondatore della Blumhouse, Jason Blum, era entusiasta di realizzare il film durante la pandemia, ha dichiarato Wadlow. Purtroppo, il COVID ha finito per porre fine a tutto.

"Ho ricevuto una telefonata da Jason", ha spiegato Wadlow. "'Saresti disposto a trasferirti nell'hotel della Universal con tutti gli attori di 'Obbligo o verità' e la troupe, a metterti in quarantena con tutti e a girare un film durante l'apice della pandemia?'. Ho accettato e abbiamo iniziato a prepararlo. C'è una cabina nel lotto della Universal dove hanno girato un milione di cose: volevamo occupare quella cabina. Ma credo che abbiano iniziato a rendersi conto che i rischi per la salute e la sicurezza in quel momento, e anche le implicazioni in termini di costi per il fatto di non lasciare uscire le persone, avrebbero significato che tutti avrebbero fatto gli straordinari per l'intera durata delle riprese, e hanno staccato la spina al progetto".